https://static.news.ru/photo/1724e818-41e1-11ea-83e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Altukhov/Russian Look

Эпидемия коронавируса в Китае ударила по спросу на дальневосточных крабов. Российские поставщики потеряют не меньше $80 миллионов от сокращения поставок в страну, где крабы считаются популярным новогодним деликатесом.

Китайские импортёры стали закупать меньше живых крабов, и средняя цена за килограмм деликатеса упала с $15-18 в прошлом январе до $7 в начале 2020 года. Представители отрасли связали проблемы с закрытием китайских городов на карантин и нежеланием китайцев выходить из дома, в том числе в рестораны.

Сейчас деликатесы — икра и крабы — интересуют китайцев не в первую очередь, пишет РБК.

По мнению опрошенных изданием экспортёров, если эпидемия коронавируса ухудшится, производство переориентируют на производство мороженной продукции, что негативно скажется на отрасли. Проблемы на китайском рынке — основном для сбыта российских морепродуктов — ударят по инвестпроектам в дальневосточных регионах России.

Потери от схлопывания китайского рынка сопоставимы со стоимостью шести судов для добычи краба, которые компании — победители аукционов должны построить в рамках инвестиционных обязательств, — заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Как писал NEWS.ru, эпидемия нового коронавируса началась в конце 2019 года в китайском мегаполисе Ухань. Оттуда болезнь распространилась почти во все регионы КНР и несколько других стран. К 28 января число заражённых превысило 5 тысяч человек, погибли около 100.