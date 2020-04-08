Коронавирус обнажил слабые места российских городов

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Пандемия коронавируса показала, что в РФ городам необходима модернизация бытовой и ливневой канализации, а также вентиляции жилых домов. Такого мнения придерживается профессор инженерно-строительного института СПбПУ Николай Ватин.

Нужно менять систему хозяйственно-бытовой канализации — во многих городах она примитивна. Необходимо улучшать систему ливневой канализации, где порой есть лишь простейшая очистка воды от песка с дальнейшим сбросом в естественные водоёмы. Это слабое место всех городов. При отсутствии дождей поверхности должны мыться, в городах будущего это должно происходить без участия человека, — рассказал РИА Новости эксперт.

По его словам, все здания должны быть оборудованы системой очистки приточного воздуха с применением фильтров глубокой очистки. Сейчас, добавил Ватин, в домах в лучшем случае установлены тканевые фильтры, которые не могут защитить человека от бактерий и вирусов.

Ранее NEWS.ru писал, что первые этажи жилых домов в Московской области начали дезинфицировать из-за распространения коронавируса. Бесконтактная дезинфекция начинается с уличной двери, особое внимание уделяется деталям, до которых дотрагиваются люди, — ручкам, домофону, почтовым ящикам, лифту. Сейчас многие УК работают дистанционно. Руководство пристально следит за дезинфекцией благодаря системе видеонаблюдения.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.