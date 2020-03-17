Один из троих инфицированных коронавирусом в Самаре работает в АО «АвтоВАЗ», контактировавшие с ним коллеги изолированы на две недели.
Тесты не обнаружили у отправленных на карантин сотрудников COVID-19. Заболевший заразился от близкого человека, ездившего в Испанию. Завод продолжает работать в штатном режиме,
Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы, — сообщила пресс-служба предприятия.
Как писал NEWS.ru ранее, медицинские специалисты в Казахстане выявили ещё три случая заражения коронавирусной инфекцией среди граждан страны. В числе заболевших — двухлетняя девочка. Об этом 17 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Добавьте наши новости в избранные источники