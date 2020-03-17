https://static.news.ru/photo/adc4a280-6811-11ea-aa58-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Один из троих инфицированных коронавирусом в Самаре работает в АО «АвтоВАЗ», контактировавшие с ним коллеги изолированы на две недели.

Тесты не обнаружили у отправленных на карантин сотрудников COVID-19. Заболевший заразился от близкого человека, ездившего в Испанию. Завод продолжает работать в штатном режиме, передаёт «Интерфакс».

Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы, — сообщила пресс-служба предприятия.

Как писал NEWS.ru ранее, медицинские специалисты в Казахстане выявили ещё три случая заражения коронавирусной инфекцией среди граждан страны. В числе заболевших — двухлетняя девочка. Об этом 17 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики.