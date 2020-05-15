ВОЗ: коронавирус в ближайшее время никуда не денется

https://static.news.ru/photo/4f60785e-9b42-11ea-a570-fa163e074e61_660.jpgМелита ВуйновичФото: Николай Галкин/ТАСС
Как будет развиваться пандемия COVID-19, пока неизвестно. Однако можно с большой уверенностью предположить, что вирус останется, а локальные вспышки заболеваемости возможны и в дальнейшем, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
По её словам, сейчас это наиболее вероятный сценарий.
Мы находимся в том моменте, когда индивидуальное поведение каждого определяет, по какому пути мы пойдём: переход к «новой норме» или возвращение к ограничениям, — приводит слова Вуйнович РИА Новости.
Она отметила, что все страны имеют разные эпидемиологические кривые и, соответственно, различающиеся сценарии развития событий.
Ранее главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила о тенденции к снижению уровня заболеваемости коронавирусом. Уже к июлю, по её мнению, россияне забудут о карантине и начнут вести привычный образ жизни. Однако Вуйнович такой оптимизм не разделила. Как писал NEWS,ru, она считает, что вторая волна пандемии не за горами.