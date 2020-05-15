ВОЗ: коронавирус в ближайшее время никуда не денется

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Госкомпания «Рособоронэкспорт» начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать множество воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Речь идёт о мобильной трёхкоординатной радиолокационной станции 59Н6-ТЕ. Она способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8000 километров в час на дальности до 450 километров и высоте до 200 километров,...