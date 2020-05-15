Россия

ВОЗ: коронавирус в ближайшее время никуда не денется

11:45, 21 мая 2020 42
Мелита Вуйнович Мелита Вуйнович Фото: Николай Галкин/ТАСС

Как будет развиваться пандемия COVID-19, пока неизвестно. Однако можно с большой уверенностью предположить, что вирус останется, а локальные вспышки заболеваемости возможны и в дальнейшем, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По её словам, сейчас это наиболее вероятный сценарий.

Мы находимся в том моменте, когда индивидуальное поведение каждого определяет, по какому пути мы пойдём: переход к «новой норме» или возвращение к ограничениям, — приводит слова Вуйнович РИА Новости.

Она отметила, что все страны имеют разные эпидемиологические кривые и, соответственно, различающиеся сценарии развития событий.

Ранее главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила о тенденции к снижению уровня заболеваемости коронавирусом. Уже к июлю, по её мнению, россияне забудут о карантине и начнут вести привычный образ жизни. Однако Вуйнович такой оптимизм не разделила. Как писал NEWS,ru, она считает, что вторая волна пандемии не за горами.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях