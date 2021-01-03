Более 3,8 тысячи новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/bd0a653e-4da0-11eb-8a98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики Москвы за минувшие сутки зафиксировали 3851 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

В общей сложности с начала пандемии в столице, как следует из официальных данных, заболели 824 979 человек.

Жертвами эпидемии за сутки стали 77 пациентов. В целом за весь период ведения статистики скончавшихся уже 11 433. При этом ещё 6114 ранее инфицированных смогли преодолеть болезнь, в целом таковых уже 645 923.

Москва по-прежнему лидер по заболеваемости. На втором месте традиционно Санкт-Петербург, где за сутки выявлено 3738 заболевших (всего 253 350), на третьем — Московская область, там зафиксировано 1539 новых случаев коронавируса (160 001).

В целом же по России медики зарегистрировали 24 150 новых заражений. В общей сложности с момента начала официального учёта заразилась уже 3 236 787 россиян. Число погибших выросло за сутки на 504 человека, а всего их уже 58 506. Вместе с тем 19 847 пациентов выздоровели, а в целом за время пандемии исцелились 2 618 882 человека. Сейчас в списках заболевших значатся 559 399 россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице расширили список категорий граждан для вакцинации от коронавируса. С 4 января записаться на прививку смогут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.