Король остался голым: почему сейчас началась «охота на Чубайса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

В последние дни все чаще чиновники, депутаты Государственной думы и политологи вспоминают экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Сначала о нем заговорил президент России Владимир Путин, который рассказал, что Чубайс «удрал» из России, после чего в его ведомстве образовалась «огромная финансовая дыра». В начале октября «Роснано» сообщило о вероятном банкротстве (а конце июня чистый долг «Роснано» составил 95,56 млрд руб.). А 10 октября Госдума инициировала проверку компании. Почему именно сейчас началась «охота на Чубайса»? NEWS.ru узнал мнение депутата Государственной Думы кандидата филологических наук Сергея Лисовского.

Почему про Чубайса вспомнили именно сейчас

— К Чубайсу возник интерес не сейчас. К Чубайсу давно был интерес. Но по ряду причин все это было сглажено. Да и он максимально блокировал вопросы к себе. А сейчас это все пропало. И король остался голым. И все его художества стали всплывать.

Когда принимали решение о создании «Роснано», ему были выданы по тем временам огромные деньги — $10 млрд. Я выступал против того, чтобы выдавали такие деньги. И мы оказались правы: деньги исчезли, еще и долги появились. Так что про Чубайса в России помнили всегда. И полгода назад, и два, и три. И десять лет назад.

Меня вот, например как-то перестали приглашать на экономический форум в Москве, который проводил ВТБ. Это случилось после того, как я спросил на одной панели: вы на огромные деньги построили завод для производства монокристаллов (а Чубайс им очень гордился), но то, что вы купили, это уже устарело. Сейчас уже другие технологии. И Чубайс тогда начал оправдываться. Потом оказалось, что я был прав. Но меня после этого перестали приглашать на этот форум.

Рядом были люди из ЦРУ

— Было когда-то представление, что Чубайс — это передовой чиновник и он многое сделал для страны. Он умело создавал вокруг себя определенный ореол. Но вопросы к нему были еще тогда, когда в его отделе сидели практически сотрудники ЦРУ и приватизировали оборонные предприятия.

Чубайс не может созидать

— Могут ли его обвинить в Госизмене? Это пусть решают правоохранительные органы. Но то, что этот человек просто не умеет хоть что-то создавать и созидать, это точно. Если посмотреть его историю, то он сам же ничего никогда не создавал, не строил, не рисковал. А всегда просто руководил потоками денежными. Но это, к сожалению, всегда приносит доход только человеку, который этим занимается.

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