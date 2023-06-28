Король Бахрейна заверил Путина в поддержке Путин и король Бахрейна обсудили развитие сотрудничества двух стран

Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин (справа) и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества, говорится на сайте Кремля. В ходе разговора король Бахрейна заявил о поддержке мер, которые предпринимают власти России для защиты законности и обеспечения стабильности в стране.

Подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений, Король Бахрейна заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране, — говорится в сообщении.

Путин поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ с праздником Курбан-байрам.

Также сегодня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Сардаром Ахмадрезой Раданом. Руководитель иранского правоохранительного органа прибыл с двухдневным визитом в российскую столицу 27 июня.

Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев ранее предположил, что Сардар Ахмадреза Радан обсудит с Патрушевым борьбу с терроризмом в Евразии. Парламентарий не исключил, что предметом разговора станет противодействие попыткам западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в обоих государствах.