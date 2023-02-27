Корчевников назвал СВО «главной темой жизни» Телеведущий Корчевников назвал СВО «главной темой жизни»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Специальная военная операция на Украине стала «главной темой жизни» на ближайшие годы, заявил актер и телеведущий Борис Корчевников. Он рассказал корреспонденту «Слово и Дело», что СВО закончится, но «тема героев» останется для русских людей на первом плане. По мнению ведущего, будущие поколения будут воспитываться на примере мужества нынешних участников спецоперации.

Это вообще главная тема нашей жизни на очень долгие годы. Не надо думать, что тема героев закончится с окончанием спецоперации. СВО закончится неизбежно, а эта тема должна с нами остаться. <...> Мы будем своих детей растить на их примерах, и если будет так, то новой войны не будет, если мы будем помнить героев этой спецоперации, — заявил Корчевников.

Телеведущий отметил, что после завершения спецоперации на долгие годы на Земле установится мир. Он уточнил, что тема СВО и героев останется ключевой еще долгое время. По мнению Корчевникова, нынешнее поколение будем проживать жизнь «за себя и за того парня», как дань воспоминания о погибших.

Мы будем помнить героев Донбасса, мы будем жить, как в той советской песне — за себя и за того парня, уже всегда. Это выпадет на наше с вами поколение, мы знаем этих героев, мы уже будем умирать и помнить их, — считает телеведущий.

Президент России Владимир Путин ранее пообещал дать статус ветерана военнослужащим в Донбассе, уволившимся со из-за ранений до 30 сентября 2022 года. Глава государства заверил, что вопрос о получении статуса жителями новых регионов будет решен.