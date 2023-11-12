Корабли ВМФ России впервые за полвека прибыли в Бангладеш

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также танкер «Печенга» пришвартовались в главной морской гавани Бангладеш — порту Читтагонг, сообщает ТАСС. В прошлый раз российские военные моряки посещали страну полвека назад.

Посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий пояснил агентству, что в 1972–1974 годах более тысячи моряков СССР расчищали порт Читтатонг от затопленных кораблей и разминировали его после войны за независимость. Вернув гавани возможность принимать суда со всего мира, они фактически спасли Бангладеш от гуманитарной катастрофы. На этот раз моряки прибыли в порт с дружеским визитом.

Это свидетельство того, что отношения наших двух государств сейчас находятся на очень высоком уровне, — сказал агентству почетный консул России в Читтагонге Ашик Имран.

Ранее сообщалось, что группа российских и китайских военных кораблей, появившаяся у берегов Аляски, встревожила США. По мнению экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, таким образом Москва продемонстрировала Вашингтону, что ее корабли тоже могут заходить в чужие территориальные воды, как это делают годами американские.