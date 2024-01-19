«Копим потенциал»: военкор о переломе спецоперации на Украине Военкор Сладков: перелом спецоперации на Украине ее не наступил

Фото: МО РФ

Переломный момент в спецоперации на Украине пока не наступил, но инициатива находится у ВС России, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, российская армия копит потенциал, отражая действия противника.

Перелом еще не наступил, тем не менее, боевая инициатива наша. Противник пытается контратаковать, безуспешно. Дефицит боеприпасов ВСУ стремятся уравновесить наличием ударных БЛА. Мы копим потенциал. Точно так же, как в прошлом году, зная, что противник пойдет в наступление, — уточнил Сладков.

Военкор добавил, что в рядах ВС РФ достаточно людей. Он отметил, что сегодня противостояние сводится к техническому превосходству.

Ранее Сладков сообщил, что российские силы «вломились на легендарный плацдарм ВСУ» на российском берегу Днепра в Крынках. Он отметил, что прорыв совершили военнослужащие 2-й роты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.

До этого журналист рассказал, что ВС России бьют по глубоким тылам ВСУ. По его мнению, если это делать «много и сильно», эффект будет. Также Сладков выразил сожаление, что взятые в плен иностранные наемники ВСУ возвращаются в действующие бригады и «фотографируются в окопах». Военкор сказал, что их нужно ликвидировать «еще при первом пленении».