«Копаешь сам себе»: как и почему Путин «пригрозил» Грефу увольнением Владимир Путин пошутил про замену Грефа искусственным интеллектом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Герман Греф

Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве в штуку «пригрозил» главе Сбербанка Герману Грефу увольнением. Что об этом известно?

Как Путин подшутил над Грефом

Главный исследователь данных в блоке «Стратегия и развитие» Сбербанка Виктория Дочкина во время осмотра выставки рассказала Путину, что некоторое время назад автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на базе ИИ была невозможной, но уже сейчас специалисты ведут работу в этом направлении.

«Позвольте мне продемонстрировать на примере моего рабочего дня, на что способны большие языковые модели», — сказала Дочкина, обращаясь к российскому лидеру.

Через несколько мгновений президент прервал слова девушки и задал ей вопрос о том, не приведет ли развитие ИИ к увольнению Грефа.

«Копаешь сам себе», — пошутил президент, обращаясь к главе Сбербанка.

Также российскому лидеру продемонстрировали ИИ, который способен генерировать речь и музыку. Владимиру Путину предложили прослушать две музыкальные композиции и угадать, какую из них написала нейросеть, а какую — человек.

«Вы совершенно правы, первый трек написал человек», — отреагировала на ответ президента исполнительный директор Сбербанка Яна Чаруйская.

Фото: kremlin.ru Герман Греф

Когда Путин еще шутил про Грефа и искусственный интеллект

19 июля во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», где обсуждался вопрос о развитии технологий ИИ и их внедрения для помощи сотрудникам и их освобождения от рутинной работы, Владимир Путин спросил у руководителя Сбербанка Германа Грефа, когда его заменит искусственный интеллект?

«Герман Оскарович, искусственный интеллект вас заменит на посту председателя „Сбера“?» — спросил президент России.

«Владимир Владимирович, надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет», — ответил Греф.

После слов Грефа Путин пошутил, что «с такими людьми прогресс невозможен, потому что все будет теперь тормозить».

Что Путин рассказал об искусственном интеллекте

Путин в ходе своего выступления на конференции по искусственному интеллекту заявил, что запретить развитие искусственного интеллекта невозможно, процесс будет продолжаться.

«Я убежден, что будущее не за запретами развития технологий. Это просто невозможно, запретить — невозможно, все равно [технологии] будут развиваться. Если мы что-то запретим, [они] будут развиваться в другом месте», — подчеркнул глава государства.

По мнению российского президента, «сейчас многие задумываются о том, как будет ощущать себя человек среди машин в будущем и где границы допустимого развития».

«Подобные этические, нравственные, социальные вопросы вызывают серьезные споры и в нашей стране, и во всем мире. Звучат даже предложения поставить на паузу дальнейшую работу генеративного и так называемого сильного искусственного интеллекта», — заявил Владимир Путин.

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