Контрудар под Работино и обстрелы Херсона 29 октября: события в зоне СВО Военкоры рассказали, что происходит в зоне спецоперации 29 октября

Фото: МО Украины

Российские войска остановили ВСУ под Работино и провели успешные контратаки. ВС РФ продвигаются под Бахмутом и Угледаром, артиллерия работает по правому берегу Днепра. Что происходило на фронтах специальной военной операции 29 октября?

Что происходит в Запорожье 29 октября

Многочисленные источники сообщают о боях в районах Работино, Веробовое и Копани на Запорожском направлении.

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что ВСУ при поддержке артиллерии попытались продвинуться в районе Нестерянок, Копаней, Новопрокоповки и Вербового. По данным западного Института исследования войны (ISW), бронетанковые атаки украинских сил между Работино и Вербовое оказались безуспешными. Также безуспешными оказались попытки ВСУ прорвать российскую оборону в районе Работино и Копаней, передает Readovka.

Остановив противника, российские силы смогли перейти в контратаку в районе Работино, сообщает WarGonzo, и, по данным ISW, смогли продвинуться вперед. По данным Readovka, ВС РФ контратаковали на Времевском выступе к западу от Новодонецкого.

«Сегодня было наступление опять, шли от Работино, пытались зайти в Новопрокоповку, отработали по целям, уничтожили два „Леопарда“ и два „Брэдли“. Артиллерия помогла скорректировать и прикрыть нашу бронегруппу для захода и уничтожения», — приводит Readovka слова оператора взвода БПЛА с позывным Якут.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит под Бахмутом (Артемовском) 29 октября

Российские войска атаковали ВСУ на различных направлениях в районе Бахмута, сообщил Институт исследования войны. Атаки шли в районе Дубово-Василевки, Хромового, к западу от города, Клещеевки и Андреевки на юге от Бахмута.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что значимых изменений на линии соприкосновения под Бахмутом нет уже несколько недель. Украинские войска предприняли вылазку к северу от Клещеевки в попытке перейти железную дорогу, результаты неизвестны. «Рыбарь» утверждает, что командование ВСУ стремится охватить Бахмут с юга, чтобы отрезать российские силы в городе от снабжения.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Что известно о боях под Угледаром 29 октября

По данным Telegram-канала WarGonzo, российские войска при поддержке артиллерии атаковали в районе населенных пунктов Старомайорское и Новодонецкое. Идут обстрелы позиций ВСУ в Благодатном, Урожайном, Золотой Ниве, Пречистовке, Угледаре и Водяном.

Минобороны РФ отмечает, что силы российской группы войск «Восток» отразили четыре атаки штурмовых групп противника в районе Старомайорского, Урожайного и Новомихайловки. В атаках участвовали подразделения 58-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит под Херсоном 29 октября

Российские подразделения смогли продвинуться к востоку от населенного пункта Крынки, утверждает Институт исследования войны. По данным украинских источников, ВС РФ наносят артиллерийские удары по правобережью Днепра. Источники в оперативных службах региона сообщили об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в островной зоне на Днепре и позиции одного из подразделений ВСУ в районе Гавриловки.

Утром 29 октября глава назначенной украинскими властями администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что в городе произошли взрывы.

«В Херсоне раздаются мощные взрывы», — заявлял он, не приведя деталей.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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