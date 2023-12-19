Контрразведчик раскрыл, как долго советские ракеты тайно стояли на Кубе Белоусов: советские ракеты месяц стояли незамеченными на Кубе в 1962 году

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Советская военная контрразведка обеспечила тайну проведения операции «Анадырь» на Кубе в 1962 году, заявил журналу «Национальная оборона» председатель совета ветеранов органов военной контрразведки генерал-майор в отставке Александр Белоусов. По его словам, советские ракеты, нацеленные на США, целый месяц простояли островах незамеченными. Об этом собеседник агентства сообщил в честь 105-летия с дня образования органов военной контрразведки ФСБ РФ, который отмечается 19 декабря.

К октябрю 1962 года войска и техника были скрытно переброшены на Кубу. Воздушной разведке США удалось обнаружить их лишь через месяц. К этому времени ракетные комплексы с дальностью действия до 2 тысяч километров уже стояли на своих позициях, — отметил Белоусов.

Он напомнил, что решение о ее проведении было принято советским руководством весной 1962 года. Сохранение в тайне этих масштабных мероприятий легло на плечи военных контрразведчиков.

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