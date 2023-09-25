«Контрпродуктивно»: политолог о проведении выборов в России в 2024 году Политолог Перла: проводить выборы президента России в 2024 году контрпродуктивно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проводить выборы президента России в 2024 году контрпродуктивно, заявил политолог Андрей Перла. Комментируя ситуацию «Царьграду», эксперт пояснил, что это может навредить единству внутри общества. По его словам, выборы разъединяют социальные группы из-за наличия кандидатов и партий, представляющих разнообразные интересы.

Выборы в федеральном масштабе в такой ситуации контрпродуктивны, потому что они по определению используются не для создания единства и мобилизации общества, а вовсе даже наоборот — для разъединения социальных групп, у которых есть разные интересы, — заявил политолог.

Перла подчеркнул, что проводить выборы опасно на фоне сложившейся внутренней и внешнеполитической ситуации. Он отметил, что с уважением относится к демократическим нормам, но уверен, что президентские выборы будут «лишними». Политолог уверен, что нужно перенести их на фоне специальной военной операции на Украине. При этом Перла добавил, что в «околовластных кругах» разговоров об отмене выборов нет.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что президентские выборы в России в 2024 году могут быть многодневными. По ее словам, опросы показывают, что люди уже привыкли к такой форме голосования.