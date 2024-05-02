Контрольные закупки и облавы СОБР: как в России борются с проституцией

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Сауны, гостиницы, банные комплексы и просто съемные квартиры — места, где чаще всего задерживают сутенеров и тех, на ком они зарабатывают. Сегодня стало известно об очередном таком случае — в Санкт-Петербурге силовики накрыли бордель, владельцем которого оказался москвич. Подозреваемого специально задержали в столице и отвезли на место, где проходили обыски. NEWS.ru собрал восемь кейсов о борьбе с секс-торговлей в России за последнее время.

В Белгороде интимные услуги оказывали африканки

В Белгороде полиция накрыла квартиру, на которой уроженки одной из африканских стран в возрасте от 39 до 45 лет оказывали интимные услуги. Выяснилось, что женщины находились на территории страны с нарушением миграционного законодательства. Ранее они уже привлекались к ответственности по статье о занятии проституцией и должны были покинуть страну, но не сделали этого.

В Якутске сутенеров ловил СОБР

В Якутске для задержания четверых подозреваемых в организации занятия проституцией потребовался наряд СОБР Росгвардии. Задерживали выгодополучателей секс-трафика поздно вечером в частном секторе.

Установлено, что бизнес по торговле женскими телами возглавлял 45-летний местный житель. Помогала ему 42-летняя супруга и двое приятелей в возрасте 29 и 39 лет.

«Злоумышленники через знакомых находили девушек, готовых за денежное вознаграждение оказывать услуги интимного характера, затем привозили их к клиентам в сауны, гостиницы и на съемные квартиры», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На Урале силовики провели «проверочную закупку»

В Екатеринбурге сотрудники МВД и Росгвардии во второй раз закрыли салон интим-услуг. Для этого они провели «проверочную закупку», передает aif.ru. Ранее бордель уже накрывали с обыском, и по этому факту было возбуждено дело об организации занятия проституцией.

Против всех женщин при повторном обыске были составлены протоколы по административной статье. Все материалы приобщат к уже открытому делу.

Молодые новосибирцы склонили сверстницу к проституции

В Новосибирске двоих местных жителей в возрасте 19 и 20 лет заподозрили в вовлечении знакомой сверстницы в проституцию. Для этих целей молодые люди сняли квартиру и опубликовали в Сети объявление. Процент с работы девушки они имели в период с октября 2023 года по март 2024 года, пока их не поймали. Против молодых людей завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, передает KP.RU.

Под Омском две женщины содержали секс-притон с несовершеннолетними

В городе Тара Омской области против двух женщин в возрасте 36 и 51 года завели дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемые работали администраторами в гостинице на въезде в город, где принимали заказы от клиентов.

«Часть полученных денег забирали себе, извлекая собственную материальную выгоду от трудного финансового положения несовершеннолетних», — сообщили в Следственном комитете.

Обеих подозреваемых заключили под стражу. Одна из них настаивала, что ничего ни о какой проституции в их заведении не знает.

Пенсионерку нашли среди сутенеров в Удмуртии

В городе Глазове Удмуртской Республики против пяти женщин завели уголовное дело об организации занятия проституцией. Самой старшей из обвиняемых — 63 года, а самой младшей — 35.

«По версии следствия, обвиняемые в период с мая 2021 года по июнь 2023 года организовали занятие проституцией другими лицами в нежилом помещении под видом сдачи в аренду гостиничных номеров, извлекая при этом личную материальную выгоду за систематическое оказание клиентам сексуальных услуг за денежное вознаграждение», — сообщили в прокуратуре.

В Екатеринбурге сауна с привилегиями работает возле школы и полиции

В Екатеринбурге общественники инспектировали сауну с привилегиями, которая работает напротив школы, детского садика и рядом с отделением полиции. Активисты «Народного контроля» утверждают со ссылкой на местных жителей, что в заведение периодически приезжают группы женщин.

Общественники обратились в прокуратуру с требованием проверить участкового на предмет бездействия. Также установлено, что в сауне в нарушение закона продается алкоголь.

В Ханты-Мансийске снизился уровень проституции

В Югре полиция отчитывается о снижении правонарушений, связанных с оказанием интимных услуг. По их данным, за первый квартал 2024 года было составлено всего четыре протокола о занятии проституцией. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 14. В 2022 году по соответствующей статье за 12 месяцев наказали 28 человек, а в 2021-м — 33 человека. С 2023 года в ХМАО не завели ни одного дела по статье об организации занятия проституцией.

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