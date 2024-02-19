«Спасибо, Ковальски»: бойцы ВС России поблагодарили поляков за патроны Коц: российские военные обнаружили схрон с польскими патронами в Авдеевке

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Российские военные в Авдеевке обнаружили схрон с зарубежными боеприпасами, которые оставили бойцы ВСУ во время отступления из города, сообщает военкор Александр Коц. Он опубликовал видеокадры, как один из военнослужащих прочитывает надписи на ящике с патронами. Военнослужащий в шутку передал слова благодарности польским военным, благодаря которым ВС России получили дополнительное снабжение.

Польские патроны. Паковал какой-то Смучек, а контролировал Ковальски. Спасибо, Ковальски, спасибо, Смучек, присылайте еще, — произнес военный.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что ВСУ закрепились на новых рубежах обороны после отступления с уничтоженных позиций в Авдеевке. По его словам, эти позиции находятся в районе населенных пунктов Ласточкино, Новобахмутовка и Первомайское. Генерал подчеркнул, что по военным из «Таврии» были нанесены 26 авиаударов и свыше 800 ударов из артиллерии.

До этого сообщалось, что российские разведчики перехватили звонок бойца ВСУ, в котором он пожаловался на плачевную обстановку на фронте. Аудиозапись распространилась по Сети. Украинский боец рассказал родным, что ВСУ теряют в Работино по 15–20 человек ежедневно.