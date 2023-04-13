Киев потребовал у США ракеты и истребители: новости СВО на утро 13 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, что украинское контрнаступление готово на 90% и его начало откладывается только из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, для танковой операции требуется просохший грунт на глубину 30 сантиметров, что потребует еще несколько недель солнечной погоды.

В то же время украинское руководство засомневалось в успехе контрнаступления ВСУ, пишет Politico со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что такой вывод был сделан на основе секретных документов Пентагона, которые ранее утекли в Сеть. Собеседник издания при этом подчеркнул, что прогнозы на реальные шансы Украины по контрнаступлению, содержащиеся в этих документах, «не соответствуют действительности».

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что утечка секретных материалов из его ведомства не окажет негативного влияния на операции Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, у Киева есть «отличный план» для наступления. При этом он заверил, что Запад не намeрен прекращать снабжать Киев оружием и военной техникой.

Фото: defense.gov Министр обороны Ллойд Дж. Остин и Денис Шмыгаль в Пентагоне

Информация о присутствии личного состава НАТО на территории Украины является неправдой, заявил министр обороны страны Алексей Резников. При этом он подчеркнул, что в посольстве каждого государства работает представитель вооруженных сил. Вопросы у журналистов возникли в связи с утечкой в социальные сети материалов Пентагона. В этих бумагах описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению.

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе не менее $400 млн, которые были переданы Киеву для оплаты закупок дизельного топлива, заявил американский журналист Сеймур Херш. Публицист написал на своем сайте, что коррумпированность украинской власти приближается к уровню, который наблюдался во время войны в Афганистане. Журналист также привел слова «осведомленного сотрудника американской разведки», который утверждает, что Зеленский покупал дизельное топливо со скидкой у России. По словам источника, за газ и нефть для Украины платят американцы, а Россия якобы зарабатывает на этом миллионы.

Стало известно, как оружие из Сербии могло попасть на Украину. Как рассказал NEWS.ru директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности, научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, нелегальные поставки оружия могут осуществляться по подложным сертификатам конечного пользователя. По его словам, специальный государственный орган рассматривает и утверждает каждую поставку. При этом в Сербии много частных компаний, которые имеют лицензии на экспорт вооружений.

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов призвал разработать компьютерную игру, сюжет которой рассказывал бы о предпосылках и задачах специальной военной операции (СВО). Как пояснил парламентарий интернет-изданию «Подмосковье сегодня», основой для будущей стрелялки могли бы послужить симуляторы, которые сегодня используются для обучения солдат на передовой. Депутат подчеркнул, что с помощью патриотически наполненной игры можно объяснять подрастающему поколению смысл событий, происходящих на Украине.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что массовые мероприятия, связанные с Днем Победы, 9 мая в регионе проводиться организованно не будут. По его словам, решение было принято из соображений безопасности. Он напомнил, что область находится «в условиях действия указа о военном положении». Глава региона при этом признался, что люди все равно отметят День Победы и возложат цветы на мемориалах и в памятных местах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие парадных расчетов во время парада

Всемирный банк (ВБ) объявил о предоставлении Украине гранта на сумму $200 млн для восстановления энергетики страны. Предполагается, что сумма может увеличиться до $300 млн. Уточняется, что выделенные средства будут использоваться для «приобретения критически необходимого оборудования для срочного ремонта инфраструктуры по передаче электроэнергии и отопления», включая автотрансформаторы, распределительные устройства, аппаратуру для релейной защиты энергосистем, а также мобильные теплогенерирующие котельные.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне обратился с просьбой о дальнобойных ракетах и истребителях. По его мнению, таким образом Штаты проявят себя как мировой лидер.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что утечка секретных документов о ВСУ не должна повлиять на отношения Киева с западными союзниками. Он при этом признал, что такие утечки являются токсичными во взаимоотношениях между странами. Он отметил, что следует внимательно отнестись к трактовке этих данных западными партнерами.

Жительница Артемовска, эвакуированная из города, рассказала, что украинские военные умышленно поджигали дома в городе с целью создания видеосюжетов. Одним из таких домов стало историческое здание, пережившее Великую Отечественную войну.

Самыми слабыми и проблемными точками в Вооруженных силах Украины можно считать именно технику, отметил ветеран военной разведки Рустем Клупов. Он пояснил, что остатки советской уже разваливаются на части, а иностранное оружие вызывает слишком много проблем с обучением и его поставки могут прекратиться в любой момент. Еще одной проблемой, по мнению Клупова, является непостоянство западных партнеров Киева в поставках боеприпасов и снарядов для артиллерии.