«Контрнаступление» ВСУ и инфекционная угроза: новости СВО на утро 16 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России успешно отразили атаку ВСУ с использованием бронетехники в Пологовском районе Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» и члена региональной администрации Владимира Рогова, десятки украинских солдат проводили разведку боем и часть атакующих была уничтожена. Оставшиеся боевики вернулись на свои позиции. Рогов выразил благодарность военнослужащим из 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й армии за их военный подвиг.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам решить, продолжать ли оборону Артемовска. По мнению главы оборонного ведомства США, потеря города не будет означать поражение для Киева. Он сказал, что Зеленский возглавляет борьбу и должен определить, что важно для его войск — стоит ли отступать или оставаться в Артемовске. Основная задача США в текущей ситуации — продолжать поддерживать Украину, чтобы «приблизить ее к победе».

Тем временем Владимир Зеленский призвал к постоянному усилению давления на Россию. Он подчеркнул важность осуществления этого давления на всех уровнях: в области обороны, санкциях против России, уничтожении путей обхода санкций для российского государства и компаний, а также в политическом и юридическом давлении.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/Global Look Press Владимир Зеленский

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно готовятся к контрнаступлению. Он выразил мнение, что хорошим компромиссом для Украины стали бы поставки модернизированных самолетов советского образца, под которые уже имеется готовая инфраструктура и персонал. Арестович признал, что, несмотря на подготовку украинских пилотов к управлению западной техникой, передача таких истребителей Киеву потребовала бы значительного времени.

Вирусолог Александр Чепурнов считает, что в зоне СВО существует риск распространения холеры и других инфекционных заболеваний из-за оставленных на поле боя погибших бойцов ВСУ. Также эксперт предупредил о возможности заражения брюшным тифом, гепатитом и сальмонеллезом. Чепурнов объяснил, что большое количество трупного материала, попадающего в водные источники, может привести к появлению очагов инфекции.

Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» российской армии уничтожили огневые позиции украинских САУ «Гвоздика» в районе Марьинки в ДНР. В результате атаки также был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Авдеевском направлении солдаты первого армейского корпуса с использованием разведывательного оборудования и тепловизоров обнаружили временное местоположение украинских военнослужащих. Обнаруженные координаты были переданы на командный пункт, после чего цель была уничтожена ударами вертолетов армейской авиации.

Российские саперы обезвредили противотанковое минное поле, установленное украинскими военными около Мариуполя. На этом участке было уничтожено более 200 мин ТМ-62. Мины уничтожаются взрывами по 30 штук на месте их установки для обеспечения безопасности саперов. Минные поля ограждаются лентами и предупреждающими табличками для защиты местного населения. Саперы отметили, что в окрестностях Мариуполя остается много подобных полей.

Российские танки Т-90М «Прорыв» предотвратили попытку украинской разведывательной группы проникнуть на Краснолиманском направлении. Беспилотные летательные аппараты обнаружили разведгруппу 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которая пыталась разведать позиции российских войск. Танковые экипажи атаковали осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций, в результате чего украинские военные понесли потери и были оттеснены к ранее занимаемым позициям, подчеркнул Аверин.