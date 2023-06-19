Контрнаступ захлебнулся: какая хитрость помогла РФ отбить атаки, что дальше Российская армия используют эффективную тактику

Фото: МО Украины

В понедельник ВСУ продолжили атаку на юге — на границе Запорожья и ДНР. Как сообщило BBC, ссылаясь на слова представителей западных стран, по итогам первых двух недель Киеву «приходится наступать на хорошо укрепленные линии обороны». Военные эксперты пояснили NEWS.ru, какие именно методы позволили российской армии сдержать атаки и как будет развиваться ситуация.

Что произошло в Пятихатках

Озвучивая итоги первой фазы наступления, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что «киевским войскам удалось занять восемь сел: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка и другие». «В общей сложности подразделения на Таврическом направлении продвинулись вглубь противника до 7 км», — сообщила она. Министерство обороны России такие данные не подтверждало.

По военным законам, если стратегическое наступление за две недели развивается лишь на считанные километры, то очевидно, что оно буксует. Что касается Пятихаток, они, как свидетельствуют российские военкоры, оказались в «серой зоне» — между позициями сторон, которая простреливается насквозь. Обычно в «серой зоне» действуют разведгруппы, снайперы, наблюдатели и наводчики артогня. Позиции в таких местах занимаются небольшими передовыми дозорами.

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ВСУ еще с пятницы под прикрытием дымовой завесы пытались зайти в Пятихатки и закрепиться там. Российские войска каждый раз отбивали противника с помощью артогня и ударов авиации. Вечером в воскресенье, 18 июня Маляр заявила, что ВСУ заняли Пятихатки и закрепились в них.

В Минобороны РФ в понедельник доложили, что в районе села Пятихатки «ударами артиллерии и авиации группировки войск „Восток“ поражены подразделения украинской армии». Накануне вечером председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, «на данный момент противник выбит из Пятихаток».

«Наши защитники отработали по классике. Они заманили врага в огневой мешок и отработали по полной — авиацией, артиллерией и ТОС «Солнцепек», — подчеркнул Рогов.

Фото: МО РФ Российские войска применяют тактику «огневого мешка»

Напомним, что ВС РФ противостояли ВСУ в этом населенном пункте уже несколько дней. Как отметил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией», противник пытался зайти в село силами пехоты, не считаясь с потерями.

Что за тактика «огневой мешок»

О применении «огневых мешков» при отражении наступления ВСУ упоминает и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) по результатам анализа первой фазы наступления ВСУ (4-10 июня). «Наши части не „стоят насмерть“ под ударами артиллерии и бронетехники врага и оттягиваются в тыл, давая ему возможность „выехать из-под зонтика РЭБ и ПВО“. После чего враг подвергается ударам с воздуха, а БПЛА корректируют огонь артиллерии по ударным группам. Далее — когда враг уже достаточно потрепан — следует контратака», — писал Стрелков в своем Telegram-канале.

Стрелков подает это как новшество для СВО, хотя сам по себе такой маневр опробован давно, напоминают другие эксперты.

Так, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин пояснил NEWS.ru, что «огневые мешки» использовались ВС РФ в ходе спецоперации и ранее. Он разъяснил смысл такой тактики. «Противник заходит в село, особенно, если оно в низине, после чего с окружающих высот на него обрушиваются удары, артиллерийские и авиационные. Наносится поражение и личному составу врага, и его технике, и он вынужден откатываться назад», — пояснил эксперт. Дандыкин отметил, что в таких случаях наши войска могут преднамеренно отойти с занимаемых позиций, чтобы заманить противника, как, вероятно, и было в случае с Пятихатками.

Фото: МО РФ Россия использует свое превосходство в воздухе

«Это один из видов боевых действий, когда противник уничтожается целенаправленно и без потерь для нашей стороны. Вся территория, на которую пускают врага, заранее пристреляна, и деться от обстрела там, получается, некуда», — рассказал эксперт.

Дандыкин напомнил, что данная тактика «была опробовано еще в годы Великой Отечественной войны». «На войне главное — перехитрить врага. Можно сделать так, что противник войдет в „огневой мешок“ и из него уже не выйдет, — сказал офицер. — Главное — перебить его технику и вообще резко снизить его боевой потенциал. Ну, а потом наши войска возвращаются обратно».

Дандыкину вторит и депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он занимается координацией действий и снабжения добровольческих отрядов на фронте и часто бывает непосредственно на передовой. «Ничего нового по сравнению с Первой и Второй мировыми войнами не придумано и не применяется, — заметил он по этому поводу. — Война, если с ней познакомиться на практике, дело довольно простое и ремесленное. Возможности для ярких стратегических и тактических решений там очень ограничены».

BBC: Русские показывают хорошую оборону

На Западе пристально следят за ходом наступления ВСУ: оно подготовлено по стандартам НАТО, украинские войска насыщены натовской техникой и вооружением. Фактически началась проверка состоятельности военных концепций натовских генералов в противоборстве с оперативным искусством российской армии.

Британская корпорация BBC сообщила, ссылаясь на высокопоставленных западных чиновников, что наступление ВСУ «запнулось о тактику маневренной обороны», которую используют ВС РФ.

«Русские силы в основном показывают хорошую оборону на хорошо подготовленных оборонительных позициях и отступают только с позиций тактического значения, — заявляют источники ВВС. — И такая тактика „маневренной обороны“ является настоящим вызовом для ВСУ и очень дорого обходится атакующим. Вот почему наступление ВСУ развивается медленно».

Фото: МО РФ Российская армия теперь чаще пользуется беспилотниками

Бывший помощник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ «по сути ничего не добились за время проведения контрнаступления». По его мнению, главная задача — прорыв основной линии обороны российских войск — так и не выполнена.

Американский телеведущий Джексон Хинкл в своем Twitter (заблокирован в РФ) и вовсе назвал наступление ВСУ самоубийственной миссией.

«Украинское контрнаступление является настолько колоссальным провалом, что ВСУ потеряли множество танковых колонн и тысячи людей, но все еще не взяли почти никаких территорий», — написал Хинкл.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press Продолжаются бои в Запорожской и Херсонской областях

Россия сохраняет преимущество в авиации

Неудачу первой фазы контрнаступления сам Зеленский ранее пытался объяснить плохой погодой. Влияние дождей отмечают и российские аналитики, так Стрелков (Гиркин) написал в своем Telegram-канале: «Дожди внесли коррективы в планы противника по продолжению и развитию наступления на мелитопольском (район южнее Орехова) направлении и на Времевском выступе. Противник производит перегруппировки».

Бородай пояснил в разговоре с NEWS.ru, что провал первой фазы контрнаступления объясняется не погодой, а хорошо подготовленной обороной. И главное — использованием превосходства ВС РФ в артиллерии и авиации. «За время осенне-зимней кампании и весной были проведены существенные работы по укреплению линии боевого соприкосновения и созданию укрепрайонов. А сейчас очень неплохие отзывы поступают в целом о работе авиации и крупнокалиберной артиллерии — это основные угрозы для тяжелой бронетехники, которую коллективный Запад поставил на Украину», — рассказал Бородай.

Фото: МО РФ В ходе «огневых мешков» активно применяются воздушные атаки

Речь идет о штурмовой авиации — как вертолетной, так и самолетной, — которая оказывает непосредственную огневую поддержку обороняющимся и уничтожает бронетехнику противника. Кроме того, по словам Бородая, в последнее время российская сторона шире пользуется ударной беспилотной авиацией, наносящей вред противнику. «Те же самые „Ланцеты“ работают хорошо, а кроме „Ланцетов“ есть и другие беспилотники», — пояснил Бородай.

Ждать ли дальнейшего натиска со стороны ВСУ

Бородай уверен, что угроза продолжения мощного наступления ВСУ сохраняется, и к ней надо быть готовыми. «Я бы воздержался сейчас от оптимистических и уж тем более от бравурных высказываний и от преждевременного хлопанья в ладоши», — сказал депутат.

«Сейчас в резерве у них остается порядка 5-7 таких бригад. Они еще не использовались. А это значит, что как только ВСУ найдут слабое звено в нашей обороне, они немедленно используют эти хорошо вооруженные и обученные бригады для прорыва. Так что угроза остается, и сказать, что мы отбили контрнаступ, пока нельзя», — подчеркнул Бородай.

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин тоже считает, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не закончится в ближайший месяц. По его мнению, ВСУ еще не использовали всех подготовленных для наступления ресурсов.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось. По его словам, сейчас бойцы ВСУ ищут слабые места в обороне ВС РФ в рамках «тестировочного режима».

Украинское контрнаступление может продлиться еще месяц-полтора, считает помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Я так думаю, это все еще может продлиться месяц-полтора примерно. До последнего украинца. А дальше уже пойдет, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку», — сказал Алаудинов телеканалу «Россия 1».

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