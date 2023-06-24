Контрабандисты хотели вывезти из России 1 кг цезия: где они могли его взять Зачем на Украине понадобился цезий-137 и насколько серьезна угроза создания «грязной бомбы»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ и МВД задержали группу злоумышленников, пытавшихся вывезти за границу один килограмм радиоактивного цезия-137. По данным спецслужб, его собирались использовать в ущерб российским интересам в ходе СВО. Эксперты рассказали NEWS.ru, как преступники могли украсть цезий и какую угрозу радиоактивное топливо может представлять в руках украинских военных.

Как задержали подозреваемых

Оперативники ФСБ и МВД задержали вчера пятерых человек, пытавшихся вывезти за пределы страны килограмм радиоактивного цезия-137. По данным ФСБ, группа преступников «предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за $3,5 миллиона». Злоумышленники действовали под руководством гражданина Украины. Опасный материал планировалось использовать во вред международной репутации России.

Фото: shutterstock.com

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Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 220 УК РФ о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанные заключены под стражу и уже дают признательные показания.

На видео, предоставленном ЦОС в распоряжение ТАСС, задержанный рассказал, что приехал в Москву «за изотопом — цезием-137 для транспортировки за границу». По его словам, он является гражданином ДНР, России и Украины.

Судя по опубликованной съемке оперативного наблюдения, продавцы и покупатели встречались в помещении гаражного типа. На записи фигурирует контейнер, в котором, предположительно, находятся радиоактивные материалы.

Эксперты в беседе с NEWS.ru предположили, что в незаконной сделке могли фигурировать радиоактивные материалы из списанного медицинского оборудования, так как получить такие вещества из лабораторий или с предприятий практически невозможно.

Можно ли выкрасть радиоактивный материал из лаборатории

Академик РАН и научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне Юрий Оганесян объяснил NEWS.ru, что работа с радиоактивными материалами на госпредприятиях строго регламентирована и всегда проводится под плотным надзором.

«Есть обязательные инструкции, техника безопасности, использование дозиметров на всех участках при работе на вредном производстве. Контроль по всем параметрам там обязателен. Это абсолютная необходимость, потому что люди с вредными материалами работают каждый день и их безопасность обеспечивается постоянно», — сказал Оганесян.

По его мнению, вынести радиоактивные материалы из лабораторий или с производства невозможно.

«Есть обязательный контроль радиоактивности на выходе. И в аэропортах, например, тоже стоят на проходе датчики радиоактивности. Просто так мимо них с опасным грузом не пройдешь. По крайней мере, с таким количеством радиоактивного вещества, которое может представлять интерес и которое может унести самостоятельно человек», — пояснил академик.

Может ли обычный россиянин достать цезий-137

При перевозке радиоактивных материалов, например, из одной лаборатории в другую, используются защищенные спецмашины, специальные контейнеры, ведется строгий учет поездки: время отправления, время в пути, время прибытия. На каждую поездку делается специальное разрешение, без которого машину с предприятия не выпустят. «Любые подобные перевозки проходят под строгим контролем», — подчеркнул Оганесян.

Фото: ENERGY.GOV/Public Domain/ikimedia.org Новый источник излучения цезия-137 в его окончательном виде

Академик считает, что обычный человек не может получить значимое количество радиоактивных материалов. «Все рудники такого типа строго охраняются, в свободной продаже таких материалов нет. Да и в лабораториях и на производстве далеко не все имеют доступ к радиоактивным материалам. Всегда ведутся списки тех, кто имеет право с ними работать», — рассказал Оганесян.

Зато у потенциального преступника есть другие источники — например, собственники медицинского или досмотрового оборудования, в котором используется цезий-137. Приобрести топливо у такого рода бизнесменов можно. Но это будет не только нелегально, но и физически опасно, — в случае если у злоумышленников нет специальных контейнеров для хранения радиоактивных материалов.

Зачем цезий могли использовать на Украине

Самый простой вариант, о котором заявлял и ЦОС, — постановочные провокации с применением оружия массового поражения в целях дискредитации Москвы. Цель, — убедить западную аудиторию в том, что на Украине «русские использовали ядерное оружие». Доказательством может послужить факт радиоактивного заражения местности.

Другой, более сложный и более опасный вариант применения цезия — производство и применение «грязной бомбы».

Еще в прошлом месяце СВР и ФСБ стало известно о планах Главного управления разведки Украины совершить в России теракт с использованием «грязной бомбы».

В понедельник, 19 июня глава СВР Сергей Нарышкин выступил с предупреждением о том, что Киев продолжает работы по созданию «грязной» атомной бомбы. Поводом стал выясненный нашей разведкой факт о том, что украинские силовики перевезли два контейнера с радиоактивными отходами с Ровенской АЭС на площадку хранения отработанного топлива в Чернобыле.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Нарышкин

«Получить настоящую ядерную бомбу Украине достаточно сложно по причине отсутствия хорошего реактора-наработчика. Обычно оружейный плутоний, который необходим для простейшей ядерной бомбы, получался на специализированных реакторах, где в результате очень коротких кампаний по облучению природного урана получался плутоний-239», — объяснял в беседе с NEWS.ru специалист по ядерной энергетике, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

Зато, по его словам, ВСУ может получить «грязную бомбу». «В такой бомбе ядерный боезаряд не вступает в цепную реакцию с классическим ядерным взрывом. Вместо этого используются высокорадиоактивные ядерные отходы. Здесь как раз важны реакторы ВВЭР, которые остались на украинской территории», — подчеркивал Анпилогов.

Таких реакторов на Украине девять: четыре реактора на Ровенской АЭС, два — на Хмельницкой и три — на Южно-Украинской. «В них получается огромное число высокорадиоактивных изотопов деления. Проблема в том, что МАГАТЭ не контролирует с точностью до килограмма все площадки для хранения отходов», — заключил эксперт.

В Киеве мечтают о собственной атомной бомбе

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил накануне: если ВСУ подвергнутся ядерному удару, Украина создаст атомную бомбу. «В этом случае необходимо или за один день принимать нас в Североатлантический альянс, или Украина тогда будет создавать ядерное оружие, поскольку других гарантий нет», — предупредил Арестович.

Стоит напомнить, что СВО началась после того, как президент Украины Владимир Зеленский пригрозил разорвать Будапештский меморандум, согласно которому Киев отказывался от обладания ядерным оружием.

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