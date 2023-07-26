Контрабандиста в «бриллиантовых» трусах задержали при въезде в Россию Mash: мужчину с бриллиантами на 5 млн рублей в нижнем белье задержали при попытке въехать в Россию

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Гражданин Узбекистана пытался незаконно провезти на территорию России бриллианты, сообщает Telegram-канал Mash. Драгоценные камни он спрятал в трусах, однако был разоблачен во время личного досмотра. Всего в нижнем белье контрабандиста нашли более 60 камней на сумму порядка 5 млн рублей.

Нарушителем оказался сотрудник авиакомпании из ОАЭ. Его остановили в зеленом коридоре. Сначала у мужчины нашли коробки с техникой — якобы «в подарок близким» он без декларирования пытался провезти 13 гаджетов, в том числе продукцию Apple. Когда в багаже обнаружили документы на бриллианты, ему предложили добровольно выдать камни, но тот отказался. Таможенникам пришлось обыскивать мужчину самим.

Свои действия нарушитель объяснил тем, что он плохо знаком с российскими таможенными правилами. Сейчас ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело уже возбуждено.

Ранее таможенники на контрольно-пропускном пункте Адлер задержали мужчину с редкими ястребами-тетеревятниками. Злоумышленник пытался незаконно вывезти их в Абхазию. С этой целью он обмотал редких птиц скотчем и спрятал в отсеке для запасного колеса. Отказ от оформления декларации он объяснил желанием сэкономить время. Суд уже назначил нарушителю административный штраф. Ястребов временно разместили в одном из санаториев Сочи.