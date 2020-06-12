Консульский отдел посольства Белоруссии в РФ частично возобновит работу

Посольство Белоруссии в России сообщило о частичном возобновлении работы консульского отдела на территории страны. Она будет восстановлена с 15 июня 2020 года.
С 15 июня 2020 года консульский отдел посольства частично возобновляет работу, — цитирует сообщение ТАСС.
Граждане Белоруссии смогут обратиться в отдел по целому ряду вопросов. В частности, речь идёт и о свидетельствах для возвращения на родину. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией посетители будут допускаться только в средствах индивидуальной защиты.
NEWS.ru писал ранее, что российский МИД назвал условия для открытия границы с Белоруссией.