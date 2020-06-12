Консульский отдел посольства Белоруссии в РФ частично возобновит работу

https://static.news.ru/photo/b2038066-aced-11ea-ba02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посольство Белоруссии в России сообщило о частичном возобновлении работы консульского отдела на территории страны. Она будет восстановлена с 15 июня 2020 года.

С 15 июня 2020 года консульский отдел посольства частично возобновляет работу, — цитирует сообщение ТАСС.

Граждане Белоруссии смогут обратиться в отдел по целому ряду вопросов. В частности, речь идёт и о свидетельствах для возвращения на родину. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией посетители будут допускаться только в средствах индивидуальной защиты.

NEWS.ru писал ранее, что российский МИД назвал условия для открытия границы с Белоруссией.