Стали известны нюансы тактики белорусских противодроновых вертолетов Hunter Конструктор Чудаков раскрыл парную тактику новых беспилотных вертолетов Hunter

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Белорусский разведывательно-ударный беспилотный вертолет Hunter производства КБ «Беспилотные вертолеты»

На выставке HeliRussia 2024 представили белорусские беспилотные вертолеты Hunter, предназначенные для борьбы с дронами. В беседе с NEWS.ru директор минского конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» Владимир Чудаков рассказал об особенностях их тактики: машины действуют парами, поэтому в экипаже все роли дублированы — в него входят два механика, два оператора БПЛА и два оператора полезной нагрузки.

Тактика действий такая: когда они выходят в заданный район, один действует как ретранслятор и станция наведения с высоты полтора-два километра, а второй на высоте 50–100 метров работает по целям. Когда у нижнего заканчиваются боеприпасы, они меняются местами. Уже отработавший исполняет роль наводчика, а бывший наводчик становится атакующей машиной. Когда и у него заканчиваются боеприпасы, оба «Хантера» возвращаются на перезарядку и дозаправку, — рассказал Чудаков.

Ранее NEWS.ru опубликовал видео с Hunter. В ролике можно заметить воздушное судно, стоящее на транспортном прицепе, и боеприпасы для машины. Вертолет оснащается противотанковыми бомбами, патронами для пулемета, неуправляемыми ракетами. Также были показаны наземная станция управления, выполненная в виде консоли с шестью мониторами, и ее внутренности.