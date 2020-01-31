https://static.news.ru/photo/9c557092-439f-11ea-baf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joshua Lott/CNP/AdMedia/Global Look Press

Нижняя палата Конгресса США запретила президенту Дональду Трампу воевать против Ирана без одобрения парламента.

Палата представителей одобрила два законопроекта: о блокировке финансирования военных действий против Ирана и лишении президента права использовать военных против террористов в Ираке, которое глава Белого дома получил в 2002 году.

Обе инициативы прошли благодаря большинству демократов при поддержке отдельных республиканцев. В администрации Трампа ещё 28 января пообещали, что президент наложит вето на решение конгресса, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Сенат США одобрил резолюцию, позволяющую провести импичмент Трампа в ускоренном режиме. Демократы обвиняют президента в злоупотреблении полномочиями.