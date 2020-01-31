Нижняя палата Конгресса США запретила президенту Дональду Трампу воевать против Ирана без одобрения парламента.
Палата представителей одобрила два законопроекта: о блокировке финансирования военных действий против Ирана и лишении президента права использовать военных против террористов в Ираке, которое глава Белого дома получил в 2002 году.
Обе инициативы прошли благодаря большинству демократов при поддержке отдельных республиканцев. В администрации Трампа ещё 28 января пообещали, что президент наложит вето на решение конгресса, сообщает ТАСС.
Как писал NEWS.ru, Сенат США одобрил резолюцию, позволяющую провести импичмент Трампа в ускоренном режиме. Демократы обвиняют президента в злоупотреблении полномочиями.
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