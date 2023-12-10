«Конфликт начнет таять, как кусок масла»: Сладков об Украине после СВО Сладков заявил, что отношения России с Украиной быстро наладятся после СВО

Фото: Global Look Press

Отношения между россиянами и украинцами быстро восстановятся после окончания специальной военной операции, заявил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на слова экс-президента Украины Геннадия Ющенко о том, что враждовать с Россией будут еще четыре поколения украинцев.

Я насмотрелся постконфликтных территорий. Даже перечислять не буду, устану. Я уверен: конфликт начнет таять, как кусок масла на сковородке, как только мы начнем (возобновим) экономические отношения с Украиной. Как только нами будет куплен первый кусок сала, а мы продадим Украине первую пару валенок, начнется реактивное возрождение связей и человеческих отношений. 100%, — написал Сладков.

По его словам, Европа не заинтересована в связях с Украиной. Однако у Москвы с Киевом были «такие мощные отношения», что впереди 100 лет активного возрождения, а «ющенки мечтают о черных днях и несут чушь», считает военкор.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что после завершения спецоперации России при идеальном раскладе необходимо будет найти оптимальную политическую формулу. По его словам, консервативный подход в кризисных ситуациях хорошо себя показал, однако этого может быть недостаточно в спокойный период.