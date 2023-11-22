Конфликт на Украине будет идти до июля 2024 года? Возможно ли такое?

Фото: МО Украины

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за введение олимпийского перемирия во всех конфликтах, которое должно начаться за неделю до открытия Игр в Париже и завершиться через неделю уже после окончания параолимпийских соревнований. Понятно, что такое решение из серии благих пожеланий, поскольку имеет исключительно рекомендательное значение. Другое дело, что на неофициальном уровне все понимают: скорее всего, речь идет именно о конфликте на Украине. Вряд ли израильская операция в Газе продлится до июля будущего года.

Война МОК против России

Понятно, что в свете последовательных антироссийских действий любые апелляции МОК к древним греческим традициям вызывают только саркастическую улыбку. В штаб-квартире этой организации явно нет места сторонникам мира под оливами. Многолетняя травля наших спортсменов под разными предлогами, которая началась задолго до СВО, попытки лишить их государственной идентичности и противопоставить их собственной стране — все это давно стало фирменным знаком нынешних шефов олимпийского движения.

Фактически МОК на своем уровне, используя свои специфические инструменты, включился в известную западную политику расшатывания ситуации внутри России в надежде спровоцировать внутренние раздоры и поколебать существующий режим. Международное олимпийское руководство стало частью нынешней гибридной войны, фактически полностью дискредитировав свой статус.

Фото: Urs Lindt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финалом такого курса стало де-факто выключение из олимпийского движения нашего олимпийского комитета. А раз так, то с кем нам хотя бы формально можно было бы обсудить условия красивого перемирия?

Не те прецеденты

Руководители МОК вообще отказываются от любых комментариев, когда их спрашивают, почему прежде никаких репрессий в отношении спортсменов стран, вовлеченных в вооруженные конфликты, не принималось? А уж попытки оправдать и вывести из-под удара израильских спортсменов вообще выглядят верхом лицемерия.

Оказывается, мол, Россия начала свои военные действия сразу по окончании зимней Олимпиады в Пекине, не выждав недели. И тем самым нарушила сто одну заповедь. А вот Израиль бомбит мирных жителей Газы, уничтожая их тысячами, в некое «разрешенное время». А потому его спортсмены в Париже будут со своим флагом и гимном. Такая вот талмудистская логика.

Другое дело, что по соображениям безопасности израильтянам придется прятать и то, и другое. Но это уже другая история. Поскольку, выступая за олимпийское перемирие, можно легко разрушить мир в ходе самих Олимпийских игр. Если, конечно, ряд арабских стран их вообще не бойкотирует.

А почему Киев молчит

Для объявления олимпийского перемирия нужно как минимум согласие стран, находящихся в конфликте. Сейчас западные патроны Киева тестируют идею замораживания боевых действий исключительно с целью довооружения и доформирования украинской армии. Нужна пауза для срочного призыва семнадцатилетних. А раз так, то и вброшенная идея олимпийского перемирия может стать частью идеологического и пиар-обоснования такого плана.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Правда, мы прекрасно помним, как Россия в свое время пошла на объявление рождественского перемирия. И как Киев демонстративно отказался его соблюдать. А если обратиться к публичным планам Киева, то все выглядит еще интереснее. Владимир Зеленский обещает начать весной новое «мясное» наступление. К середине лета оно опять захлебнется в крови, возникнет риск нового окружения и краха украинского фронта. Вот тут и может сыграть ставка на локальное олимпийское перемирие. Которое может стать баллоном с кислородом для Зеленского.

Но у России уже накоплен печальный опыт соглашений с Украиной и ее истинными кукловодами, не стоивших даже бумаги, на которой они были подписаны.

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