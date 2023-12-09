Конец «Слова пацана», две пенсии в декабре, дорогие яйца: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Вышедшая на государственный уровень борьба с высокими ценами на яйца в российских магазинах, возможность получения январских пенсий в декабре 2023 года, требования о запрете сериала «Слово пацана» и слухи о пересъемках его финала — эти и другие новости обсуждали на минувшей неделе в СМИ и соцсетях. Причины и последствия главных событий — в обзоре NEWS.ru.

Что происходит с ценами на яйца, почему так дорого стоят, когда подешевеют

В связи с затянувшейся проблемой высоких цен на куриные яйца генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на эту продукцию в регионах страны и принять меры при выявлении нарушений.

В Генпрокуратуре сообщили об очередном заседании межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмечается, что по итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен.

По данным Росстата, в последнюю неделю ноября цены на куриные яйца в России продолжили расти — в среднем на 4,4% по стране, но в 27 субъектах рост составил от 5,1% до 11,9%. Снижались они только в Карелии и Архангельской области.

С начала года яйца подорожали на 36,6%, только в ноябре — более чем на 15%. Для сравнения: общая инфляция за тот же период составила 6,7% и 1,1% соответственно.

В Минсельхозе РФ пояснили, что цены на продукцию птицеводства выросли в условиях увеличения спроса в 2023 году. При этом с производством и яиц, и птицы в стране все в порядке.

«Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены на продукцию птицеводства. Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке», — отметили в ведомстве.

Также из-за роста цен Федеральная антимонопольная служба предпринимает попытки ограничить рост цен на яйца собственными методами. ФАС направила в торговые сети письмо с предложением до марта 2024 года ограничить наценки на все закупаемые у поставщиков куриные яйца на уровне 5%.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов допустил в беседе с NEWS.ru, что мясо и птица действительно подешевеют, но «незначительно и дифференцированно».

Корреспондент NEWS.ru обошел в Москве несколько магазинов и сравнил цены на яйца категории С1 одной известной марки. Цены варьировались от 104,99 руб. до 129,9 руб. При этом почти в каждом магазине можно было найти яйца дешевле, но категории С2.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Так, в „Виктории“ минимальная стоимость десятка категории С2 — 89,90 руб., почти столько же в „Магните“ — 89,99 руб. В „Чижике“ упаковка яиц первой категории стоит 99 рублей», — рассказал корреспондент.

В Санкт-Петербурге, по данным совладельца «РеалЪ» Александра Мышинского, яйца категории С1 торгуются на бирже по цене 157 руб. за десяток, С0 — 164 руб., СВ — 170 руб., сообщает 78.ru.

Сколько пенсий дадут в декабре 2023 года

Российские пенсионеры в декабре могут получить двойные выплаты, заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам Ивановой-Швец, выплата за январь будет проиндексирована, потому что с начала 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим выплаты по инвалидности и по потере кормильца, проиндексируют на 7,5%.

«Поскольку с 1 января увеличивается размер прожиточного минимума, соответственно, эта категория пенсионеров получит выплаты, проиндексированные на размер индексации прожиточного минимума для конкретного региона», — пояснила она.

Большинству пенсионеров выплаты приходят 3-го числа каждого месяца, однако в этот раз день выпадает на воскресенье, следовательно, пенсия перенеслась на 1 декабря. Выплата второй суммы (за январь) будет осуществляться между 25 и 29 декабря, в преддверии январских праздников. Досрочное перечисление пенсий за январь 2024 года предусмотрено для тех, у кого дата доставки обычной пенсии приходится на первую половину месяца, с 1 по 8 число.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что на индексацию пенсий в 2024 году в проекте российского бюджета заложено около 234 млрд рублей. При перерасчете будет учитываться официальный уровень инфляции, который за текущий год может составить от 6,5% (прогноз Центробанка) до 7,5% (прогноз Минэкономики).

Так, с 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133 рубля 5 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8134 рубля 88 копеек. В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1600 рублей и составит 23 400 рублей вместо ранее планировавшихся 22 800 рублей. То есть к пенсиям в следующем году добавят всего на 600 рублей больше, чем планировали.

Член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что в 2025 году начнет действовать новый порядок индексации пенсий в России: с 1 февраля пенсии будут повышать на уровень реальной инфляции в РФ, а с 1 апреля — на уровень роста реальных доходов.

Что касается разговоров о выплате 13-й пенсии, то с таким предложением ранее выступал вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. В сентябре он призвал выплачивать российским гражданам разовую 13-ю пенсию перед днем рождения. По его мнению, такая инициатива поможет организовать «главный праздник в жизни каждого человека». По задумке, дополнительная выплата будет устанавливаться в том же размере, что и основные. Как предполагается, получать 13-ю пенсию смогут все категории пенсионеров, получатели страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также военных пенсий. Однако подтверждений положительного решения о выплате 13-й пенсии пока нет.

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru объяснил, что российским пенсионерам не стоит ждать 13-й выплаты, поскольку руководству страны может не хватить времени, чтобы принять подобное решение в 2023 году.

«Я думаю, вряд ли уже будет принято это решение, сошлются на целый ряд обстоятельств, начиная с того, что нет денег, а может, сошлются, что недостаточно времени для принятия решения, хотя, если бы хотелось, можно было бы принять быстро. Это не такое хитрое решение, которое требует глубокой проработки. Может быть, стоит выплачивать если не всю 13-ю пенсию, то хотя бы частичную компенсацию в виде твердой суммы для социальной справедливости», — подчеркнул Беляев.

Запретят ли сериал «Слово пацана», чего ждать от финальной серии

7 декабря вышел очередной, шестой эпизод сериала «Слово пацана». Седьмая серия фильма «Слово пацана» станет доступна зрителям 14 декабря 2023 года. Заключительный, восьмой эпизод опубликуют на онлайн-платформах START и Wink 21 декабря. При этом до сих пор неясно, чем закончится сериал «Слово пацана», будет ли второй сезон и точно ли этот проект не запретят в РФ.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана» снят по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о «казанском феномене», когда в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за господство над районами.

Писатель, обсуждая финал картины, опубликовал общее фото с исполнителем роли Пальто Леоном Кемстачем, а также видеоролик с мнением фаната сериала.

«Я же знаю из книги, что с Пальто случилось, он ведь, по-моему, Роберт Гараев, автор книги», — сказал поклонник.

Главного героя Пальто, предположительно, ждет трагический финал. Его мать окажется в психиатрической больнице. Если она не вылечится, то Пальто и его сестру отправят в детский дом. По другой версии, Пальто погибнет, спасая милиционера Ирину. Также высказывается предположение, что Адидас окажется в тюрьме.

Создатели сериала «Слово пацана» опровергли информацию, что в Ярославле переснимают последнюю серию картины, чтобы продлить проект на второй сезон или убрать «романтические линии». Сценарист и режиссер Жора Крыжовников заявил, что зрителям не стоит ждать счастливого финала. Однако есть вероятность, что сериал получит продолжение.

«Как закончится... Ну, мне кажется, мы рассказываем историю так, что предчувствие того, чем это может закончиться, оно есть у зрителя. Как обычно заканчиваются такие истории?» — сказал он.

По словам Крыжовникова, изначально планировалось снять три сезона, в которых было бы показано, как со временем развивались и изменялись преступные группировки в стране.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов потребовал запретить к показу фильм «Слово пацана». По его мнению, в сериале романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок. Глава региона считает, что власти не имеют права допустить повторения событий прошлого.

«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. <...> Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», — заявил Минниханов в ходе республиканского совещания.

С аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. В комментарии NEWS.ru она заявила, что сериал «Слово пацана», по ее мнению, является пропагандой насилия.

«Уже появились подтверждения того, что этот сериал является пропагандой для подростков и молодежи. Сейчас происходят инсценировки стычек между молодежными группировками во дворах, появились Telegram-каналы, носящие названия конкретных группировок, которые были в Казани в 90-е годы», — рассказала Волынец.

Омбудсмен добавила, что обратилась не только в Роскомнадзор, но и в прокуратуру и Госдуму с предложением проверить сериал «Слово пацана» на соответствие указу президента о формировании политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Волынец подчеркнула, что собирается добиваться запрета показа сериала в онлайн-кинотеатрах.

9 декабря заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Наталья Орлова сообщила, что Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале «Слово пацана». Таким образом, ленту Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин) не запретят в России.

Фото: Пресс-служба Wink Иван Янковский в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

По словам Орловой, такую информацию от надзорного органа она получила в ответе на соответствующий запрос: «Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм „Слово пацана. Кровь на асфальте“ распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции „18+“ (запрещено для детей)».

Она отметила, что Роскомнадзор проанализировал вышедшие в эфир пять эпизодов «Слова пацана» и не зафиксировал каких-либо нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации.

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