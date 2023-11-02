Конец императора: Анатолию Быкову по кличке Толя Бык могут дать 13 лет

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Бизнесмен Анатолий Быков

Государственное обвинение запросило 13 лет заключения для Анатолия Быкова, бывшего алюминиевого короля, бессменного депутата красноярского краевого заксобрания. Человека, который многие годы восхищал и ужасал, олицетворяя девяностые. Его биография могла бы легко стать основой очередного криминального сериала с политическим подтекстом.

Один раз прощенный

Анатолий Быков, известный в определенных кругах как Толя Бык, к началу перехода от перестройки к приватизации числился простым тренером по боксу. Но чубайсовский ваучер, который на просторах России легко менялся на пару бутылок водки, и силовые структуры позволили бывшему спортсмену взять под контроль значительную часть основного промышленного достояния Красноярского края — предприятия цветной металлургии. Вот для кого наша первая ценная бумага — ваучер — стала ключом в большой бизнес и политику.

Анатолий Быков стал не просто местным депутатом и нуворишем, но и фактически параллельной властью в Красноярске. Причем властью, признанной населением. К нему многие шли, как мифические ходоки к Ленину. С надеждой на помощь. И Быков помогал. Его команда могла быстро починить избушку старушке, которую чиновники гоняли по всевозможным инстанциям, без бюрократии и проволочек наказать пьющего мужа, издевавшегося над своей семьей. Не говоря уже о том, что он быстро решал все споры бизнесменов.

Все было под контролем. Империя Быкова была солидной. В качестве председателя совета директоров он контролировал Красноярский алюминиевый комбинат (КрАз), а заодно и Ачинский глиноземный комбинат, и Красноярскую ГЭС, давшую жизнь местной цветной металлургии.

Проблемы у Быкова начались, когда край возглавил генерал Александр Лебедь, мужик суровый и упорный. Тогда началась «раскорчевка» местного криминала. Против Быкова рискнул свидетельствовать его «коллега» Вилор Струганов, он же Паша Цветомузыка, на котором также пробы негде было ставить. Конец «императора Красноярска» уже был близок. Быков даже на время переселился в Венгрию, где и был задержан по просьбе наших властей.

Впрочем, начался очередной передел собственности. И Быкову, как считается, дали ясно понять, что суровость приговора может быть обратно пропорциональна его готовности уйти на покой от суетного алюминиевого дела. И Быков все оценил, понял и сделал верные выводы из своего затянувшегося было пребывания в СИЗО.

Фото: Сергей Черных/РИА Новости Бизнесмен и политик Анатолий Быков

Неутомимый депутат

Первый раз, как говорится, пронесло. Быков, несмотря на обвинения в заказных убийствах, был осужден условно (!) на шесть лет с испытательным сроком, поскольку проявил несвойственную ему прежде гибкость в вопросе собственности. А в 2003-м заключил мировое соглашение с Олегом Дерипаской, получив от него немалую компенсацию.

Хотя, как теперь ясно, что никто не забыт и ничто не забыто. Окончательно в тень Анатолий Быков не ушел. Генерал Лебедь трагически погиб, а пришедшие ему на смену губернаторы, которые рассматривались в качестве ставленников могущественного и ресурсного «Норникеля», в конфликт с Быковым не вступали.

Опасные игры в политику

Многое изменилось, когда край возглавил представитель местных элитных кругов многолетний глава закса Александр Усс, у которого были свои исторические счеты с авторитетным бизнесменом. А тут еще и Быков разошелся, чуть ли не подняв знамя местного сепаратизма. В нескольких интервью он назвал Сибирь колонией, которую грабит Центр, а губернатора Усса, надо полагать, «смотрящим» от колониальных московских властей. Говорят, Усс специально летал в Москву разоблачать политические происки Быкова, ставящие под вопрос территориальную целостность страны. И шумное возвращение Толи Быка в политику не состоялось.

Вместо этого были подняты дела прошлые. Теперь Толи Быку снова грозит немалый срок в 13 лет. И, судя по всему, торга больше не будет...

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