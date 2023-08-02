«Конец доллару и гегемонии США»: как расширение БРИКС отразится на России

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Бразилия не заинтересована в расширении БРИКС, так как опасается потери сплоченности между участниками группы, однако не будет этому препятствовать, пишет Reuters. Как увеличение состава объединения может сказаться на России?

Журналисты Reuters также отметили, что Бразилия будет добиваться, чтобы любое расширение было постепенным. Там высказались за необходимость поддерживать региональный баланс и сохранять главную роль пяти членов БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Какие страны хотят вступить в БРИКС

Правительство Венесуэлы уже подало заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение.

«Мы надеемся на позитивный ответ от Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, чтобы Венесуэла рано или поздно стала членом БРИКС», — подчеркнул президент страны Николас Мадуро в авторской программе телеканала Venezolana de Television «С Мадуро +».

БРИКС является движущей силой в становлении многополярного мира, добавил лидер страны.

Боливия также официально выразила желание стать новым участником группы. Об этом написал на своей странице в Twitter (X) глава Министерства иностранных дел страны Рохелио Майта. Он отметил, что страна нацелена на стабильное и всеобъемлющее развитие и планирует укреплять сотрудничество с развивающимися экономиками.

«Хочу сообщить, что президент Боливии Луис Арсе официально заявил о стремлении Боливии стать частью данной группы», — написал глава внешнеполитического ведомства.





В полном списке стран, которые хотят стать членами БРИКС, находятся: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Боливия, Венесуэла, Гвинея, Греция, Египет, Индонезия, Иран, Мексика, Нигерия, ОАЭ, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Сирия, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Выгодно ли России расширение БРИКС

Профессор Российского экономического университета им. Плеханова Валерий Масленников считает, что экономический уровень новых участников БРИКС необходимо будет уравнивать.

«Дело не в том, что этим странам нужно будет давать дотации, просто нужно будет выравнивать уровень развития всех стран. Нет, от этого не потеряют ведущие страны БРИКС, они получат новых партнеров, а новые страны получат опыт и потенциал», — объяснил эксперт «Абзацу».

Желание многих стран вступить в БРИКС является следствием углубляющегося раскола мира, вынуждающего развивающиеся страны решать, по какую сторону баррикад находиться, отметили авторы издания «КоммерсантЪ».

«Однако рост числа стран-членов потребует кардинального переосмысления проекта БРИКС и несет в себе как новые возможности, так и новые риски. В то время как Китай призывает к ускоренному расширению, Индия и Бразилия не поддерживают эту идею, опасаясь превращения БРИКС в глобальную антизападную коалицию», — подчеркнули они.

Расширение БРИКС приближает конец эпохе доминирования доллара и гегемонии США. Такое мнение высказал обозреватель агентства КНДР ЦТАК. По его словам, значительное снижение зависимости от долларов произошло после того, как Москва начала использовать национальную валюту в торговых расчетах с другими странами.

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