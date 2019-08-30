https://static.news.ru/photo/3a10bdf8-cd46-11e9-be0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосэкомониторинг зафиксировал утром 2 сентября 2,5-кратное превышение содержание сероводорода в воздухе в столичном районе Люблино.

Незначительные превышения зарегистрированы также в Жулебино (1,5 ПДК) и на Курьерском проезде (чуть более 1 ПДК). Мосэкомониторинг напоминает что превышение сероводорода менее 18-кратного доставляет дискомфорт жителям из-за неприятного запаха, но безвредно для здоровья, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, незаконные выбросы химпредприятия в Омске стали причиной превышения предельной концентрации вредных веществ в атмосфере, а также жалоб горожан на неприятный запах. Об этом сообщает региональное Минприроды.