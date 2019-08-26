https://static.news.ru/photo/f2ba59ee-c7d9-11e9-9146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Почти трёхкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировано утром 26 августа на юго-востоке Москвы. Внимание специалистов привлёк район Кожухово.

Автоматическая станция Мосэкомониторинга на Лухмановской улице зафиксировала около 2,8 ПДК этого газа, передаёт « Ридус » со ссылкой на данные экологического ведомства.

Помимо этого, небольшие превышения ПДК зарегистрированы в Гурьевском проезде, в Новокосино на Салтыковской улице и в Люблино на Совхозной улице.

Вместе с тем в Мосэкомониторинге указывают на то, что превышение концентрации сероводорода менее чем в 18 раз не является опасным для здоровья людей. Однако это может доставлять дискомфорт из-за сильного запаха.

В ведомстве также уточнили, что причиной концентрации вредных веществ может быть отсутствие ветра. Именно во время безветренной погоды регистрируются превышения ПДК.

Несколькими днями ранее, как писал News.ru, после жалоб москвичей, которые сообщили о неприятном химическом запахе, Роспотребнадзор организовал на юге и юго-востоке столицы проверку атмосферного воздуха. Однако превышений содержания загрязняющих веществ выявлено не было.