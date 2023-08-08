Кому заблокируют сим-карты в России: как не лишиться своего номера

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В начале августа Роскомнадзор потребовал, чтобы операторы связи блокировали серые сим-карты в России. С помощью блокировки ведомство планирует бороться с мошенниками и телефонными террористами. Кому отключат сим-карты и как можно этого избежать?

Что такое серые сим-карты и кого коснется блокировка

Серыми сим-картами называют карты, оформленные не на их владельца. В соответствии с российскими законами сим-карты должны выдаваться по паспорту и быть привязаны к обладателю документа.

«Серые сим-карты привязаны к другим людям, не к самому хозяину, который владеет [номером]. То есть мы получаем неких „серых“ людей, которые пользуются картами не по своим документам. Хотя по закону положено, чтобы каждая сим-карта привязывалась к паспорту», — объяснил заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) Александр Бахтин.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков уточнил, что к серым сим-картам относятся не только те, которые были куплены на улице, но и корпоративные карты. По данным Telecom Daily, в России используется около 6,5 млн подобных карт. Бороться с ними решили из-за того, что серые сим-карты удобны для мошенников, так как они не позволяют идентифицировать абонента. По словам Кускова, из всей массы серых сим-карт не более 5% изначально приобретались для противоправных действий. Большая часть таких сим-карт — это корпоративные карты, которые не были оформлены нужным образом. Он подчеркнул, что владельцы огромного количества серых карт покупали их для регистрации на различных сайтах, чтобы избежать спама.

«Спам становится очень дешевым: взяли 40 или 100 симок, воткнули в модем, и они начинают оптом всех обзванивать, создают миллион звонков», — отметил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Зачем нужна блокировка и как ее избежать

Когда оператор связи получит от Роскомнадзора список номеров с неактуальными данными, он должен будет в течение трех дней сообщить об этом абоненту с помощью СМС, оповещений в личном кабинете или push-уведомления, чтобы сверить данные. После этого у владельца сим-карты будет 15 дней на внесение данных. Сделать это можно в салоне связи, в приложении оператора или на портале «Госуслуги». Если абонент проигнорирует требование, то сим-карту заблокируют, а договор на нее имеют право расторгнуть в одностороннем порядке. В «Билайне» пояснили, что в этом случае человек рискует лишиться своего номера, так как после расторжения договора его может занять кто-то другой.

В Роскомнадзоре объясняли, что блокировка серых сим-карт нужна для предотвращения мошенничества и телефонного терроризма. Согласно закону «О связи», операторы должны идентифицировать абонентов «или прекратить оказание услуг связи для пользователей сим-карт, по которым в базах данных оператора нет сведений об абонентах или они неактуальны».

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