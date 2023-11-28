Кому выгодно отравление жены Буданова и было ли оно реально?

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Информация о якобы серьезном отравлении жены главы разведки Украины Кирилла Буданова Марианны вошла в топ новостей. Еще бы, ведь за таким покушением видится призрак серьезного передела в украинских верхах. Ведь сам Буданов неоднократно рассказывал, что жена буквально живет с ним в его служебном кабинете. Однако постепенно выяснилось, что ничего смертельного в ее недомогании нет. А обнаруженные в организме Марианны соли тяжелых металлов — вещь обычная для нашей индустриальной цивилизации. Но появилась информация к размышлению...

Цепь странных смертей

Изначальная острая реакция на сообщение об отравлении Будановой во многом была вызвана тем, что на Украине уже привыкают к странным смертям среди руководства силовиков. То есть в среде тех сил, которые и предопределят судьбу страны.

В этом году неожиданно взорвался вертолет с министром МВД Украины на борту. Погиб не только сорокалетний Денис Монастырский, но и его заместители. Какой-то стройной версии катастрофы, обезглавившей особое ведомство, в Киеве так и не представили. Причем о возможном поражении «вертушки» ракетой с земли говорили довольно уверенно.

А совсем недавно в день своего рождения от странного взрыва погиб адъютант самого главкома Валерия Залужного. Генерал потерял, как утверждают, не только соратника, но и близкого друга. Более того, никого не удивили очередные странные объяснения инцидента, что профи якобы перепутал гранату со стилизованным сувениром. Сам Залужный весьма недвусмысленно попросил ничего ему на Новый год не дарить.

Понятно, почему при первых же сообщениях об отравлении жены Буданова украинская громада была готова к тому, что жена неосторожно попробовала галушек, приготовленных для генерала. Общество готово психологически к тому, что разборки в верхах примут характер взаимного террора.

Ложная тревога

Видимо, осознав, что раскрутка эпизода или даже поиск длинной руки Москвы нанесут моральному климату в стране дополнительный урон, украинские власти бросились тушить информационный пожар, вызванный первыми вбросами об отравлении в ГУР. Незамедлительно сообщив, что никому ничего не угрожает.

Это только сам Владимир Зеленский имеет право вальяжно рассказывать западным интервьюерам, что на него готовилось несколько покушений. Естественно, никаких реальных подтверждений такой охоты на президента не приводится. Однако весь мир должен знать, насколько Зеленский значимая фигура, от которой зависят все в свободном мире.

А вот покушения (или, скорее, их инсценировки) не должны работать на престиж потенциальных политических конкурентов Владимира Александровича. Тут все куда строже. Хотя эпизод с неловким адъютантом многими был воспринят в качестве серьезного предупреждения.

Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова

Возможное послесловие

Конечно, странный инцидент в ГУР также может трактоваться как последнее предупреждение Буданову, который пытается играть роль самостоятельной фигуры. Но вот в условиях, когда любые кадровые перемены в украинских верхах могут быть осуществлены только с благословения Вашингтона и Лондона, странные покушения и неожиданные смерти могут стать нормой кадровой украинской политики. А пока незначительное отравление мадам Будановой служит просто разогреву аудитории. То ли еще будет впереди!

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