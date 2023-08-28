Кому выгоден миф о живом Пригожине, где его дневник и завещание

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Несмотря на официальное заявление СК об опознании тела бизнесмена, немало людей продолжают верить в версию об инсценировке его гибели.

Сторонников версии о том, что Евгений Пригожин все-таки спасся (вопреки уже официальным утверждениям СК РФ об идентификации его тела), до сих пор хватает. Причем в разных идейных лагерях. Создается впечатление, что такой «вариант Бормана» — выгодная многим тактическая уловка. Более того, в интернете уже появились обращения, сделанные якобы от имени находящегося где-то в Мали бизнесмена. Кому выгодно вести эту игру?

Не будить страсти

После сообщений о катастрофе было не совсем ясно, как на такую проблему отреагируют в своей массе бойцы ЧВК «Вагнер». Как те, что остались в ее рядах, образуя профессиональное ядро, так и те, кто уже покинул организацию по причине ранения. В первые моменты даже возникли откровенно провокационные слухи о том, что «возмущенные «музыканты», дескать, опять готовят новый вариант «похода справедливости» на Москву.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Понятно, что слухи были откровенно фейковыми и распускались они теми же силами, что пытаются сейчас вытеснить остатки «музыкантов» прежде всего из Сирии и Ливии. Но в момент максимального нагнетания напряжения вокруг авиакатастрофы миф о том, что в последний момент Евгений Пригожин не сел в самолет, а вся операция прикрытия была задумана для того, чтобы, наоборот, разрушить планы готовившихся на него покушений, свою умиротворяющую роль сыграл. Успокоились все. И бойцы «Вагнера», и те, кто опасался, как бы чего не вышло.

Выиграть время для версий

В определенном смысле версия о выжившем Евгении Пригожине дала всем некоторый выигрыш во времени, когда перед лицом свалившегося трагического события многие просто растерялись. Достаточно было посмотреть первые телевизионные выпуски новостей, когда после паузы пошел поток предположений о нахождении гуру «музыкантов» во втором самолете, который вернулся на базу, об использовании двойника.

Нужно было время для более глубокого анализа ситуации и выработки взаимоприемлемых версий катастрофы. Кроме того, в таком сложном контексте было очевидно, что гибель Пригожина будет использована прежде всего для компрометации российских властей. Заявления же о том, что тела сильно обгорели, нужна сложная экспертиза ДНК и что не могут найти родственников для их официального опознания, не только давали повод усиленно распространять миф о том, что Пригожин живее всех живых, но и время для аргументированного формулирования причин происшествия. Поскольку простое объяснение о нарушении правил эксплуатации воздушного судна вряд ли кого-то удовлетворило бы. К слову, расследование продолжается, а потому, видимо, вбросы о том, что кто-то где-то в прериях видел Пригожина, будут время от времени возникать.

Фото: Соцсети Дмитрий Уткин

Еще один аспект нового мифотворчества — похороны обнаруженных тел. Возникающие по городам России импровизированные мемориалы свидетельствуют о популярности погибших, чему немало способствовал информационный холдинг Пригожина. Естественно, что и похороны Пригожина и Уткина могут вылиться в массовую манифестацию с протестно-патриотическим оттенком. Недаром сразу возникли задержки с решением, где хоронить Героя России. На военном мемориале или в Санкт-Петербурге? А, может, в Бахмуте, вокруг которого все еще идут упорные бои. А значит, торжественные похороны вообще можно отложить на неопределенное время. Да надо ли торопиться, если часть сторонников погибшего не верит в его кончину?

Миф о новом Федоре Кузьмиче

Версия о том, что император Александр Первый, тяготившийся грехом отцеубийста, не умер в Таганроге, а пошел странствовать по Руси под именем старца Федора Кузьмича, а потом жил в скиту в Сибири, звучит до сих пор, оставаясь вопросом веры. Такая модель поведенческого раскаяния сразу была отнесена и к возможному «трюку» эксцентричного бизнесмена. Дескать, и Пригожин, разочаровавшись в своей линии жизни, таким образом решил удалиться от дел.

Ясно, что и после своей смерти Пригожин останется фактором, влияющим на положение в стране и расклады разных политических сил. В этом отношении он остается как бы живым. И нам еще, видимо, предстоит столкнуться с вариантами его завещания или неожиданно обнаруженных дневников и записок.