Компания «ТестГен» получила сертификат Евросоюза на COVID-тесты

https://static.news.ru/photo/b1c21b74-9b79-11ea-8af1-fa163e074e61_660.jpg Фото: testgen73/instagram.com

Российская компания «ТестГен» получила CE-сертификат на генетический тест, предназначенный для выявления на COVID-19 на самых ранних стадиях.

Документ подтверждает соответствие теста требованиям Евросоюза. Он действителен на всей территории сообщества и предусматривает возможность свободного распространения указанного медицинского изделия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано».

Тест позволяет выявить наличие коронавируса в пробе, взятой со слизистой оболочки носоглотки или ротовой полости. Его точность составляет более 96%. В России разработка «ТестГен» была зарегистрирована 15 мая.

Как ранее писал NEWS.ru, на первоначальном этапе планируется производить до 50 тысяч тестов в сутки, в дальнейшем — до 2 млн в месяц. Они будут поставляться во все регионы России и за рубеж.