Компания «ТестГен» получила сертификат Евросоюза на COVID-тесты

Российская компания «ТестГен» получила CE-сертификат на генетический тест, предназначенный для выявления на COVID-19 на самых ранних стадиях.
Документ подтверждает соответствие теста требованиям Евросоюза. Он действителен на всей территории сообщества и предусматривает возможность свободного распространения указанного медицинского изделия,
Тест позволяет выявить наличие коронавируса в пробе, взятой со слизистой оболочки носоглотки или ротовой полости. Его точность составляет более 96%. В России разработка «ТестГен» была зарегистрирована 15 мая.
Как ранее писал NEWS.ru, на первоначальном этапе планируется производить до 50 тысяч тестов в сутки, в дальнейшем — до 2 млн в месяц. Они будут поставляться во все регионы России и за рубеж.
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