Компания Red Wings вернется к полетному расписанию 16 августа

Авиакомпания Red Wings сообщила, что вернется к полетному расписанию 16 августа. В Telegram-канале компании отметили, что авиаперевозчик «Икар» выполнит всего семь рейсов для перевозки пассажиров Red Wings. По данным авиаперевозчика, все Boeing 777 в воздушном парке исправны и выполняют полеты.

Начиная с 11:00 UTC (14:00 мск) 16 августа 2023 года мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте, — сказано в сообщении.

Red Wings сообщила о выполнении следующих рейсов: WZ 3071 Екатеринбург — Анталья (15 августа в 20:00 мск), WZ3061 Екатеринбург — Анталья (16 августа в 01:00 мск), WZ 3004 Анталья — Жуковский (16 августа в 02:05 мск), WZ 3027 Жуковский — Шарм-эш-Шейх (16 августа в 04:50 мск) и другие.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Баcтрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Отмечается, что c 12 по 14 августа граждане РФ не могли вылететь из аэропортов в некоторых странах.

Туристы из Екатеринбурга на двое суток застряли в Кольцово из-за задержки рейса WZ-3061 авиакомпании Red Wings в Анталью, самолет должен был вылететь еще 13 августа.