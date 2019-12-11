https://static.news.ru/photo/9b0710bc-1c33-11ea-a21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: marvel.com

Компания Marvel Television, разрабатывавшая все сериалы киновселенной, закрывается.

Корпоративное подразделение создавало проекты, выходившие на Netflix, Hulu и ABC, сообщает Deadline.

В настоящее время компания работает над двумя шоу — «Беглецы» и «Агенты Щ.И.Т.», у которых в скором времени выйдут финальные сезоны. Дальнейшими многосерийными проектами займётся Marvel Studios.

Основные сотрудники подразделения перейдут в команду Кевина Файги и под его руководством будут работать над сериалами для Disney+.

Как писал NEWS.ru, Marvel и японская студия Tsuburaya Productions начнут вместе выпускать новые истории об Ультрамене — герое популярной манги.