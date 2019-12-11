Компания Marvel Television, разрабатывавшая все сериалы киновселенной, закрывается.
Корпоративное подразделение создавало проекты, выходившие на Netflix, Hulu и ABC,
В настоящее время компания работает над двумя шоу — «Беглецы» и «Агенты Щ.И.Т.», у которых в скором времени выйдут финальные сезоны. Дальнейшими многосерийными проектами займётся Marvel Studios.
Основные сотрудники подразделения перейдут в команду Кевина Файги и под его руководством будут работать над сериалами для Disney+.
Как писал NEWS.ru, Marvel и японская студия Tsuburaya Productions начнут вместе выпускать новые истории об Ультрамене — герое популярной манги.
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