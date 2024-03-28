Компания HP досрочно ушла из России Mash: HP раньше обещанного завершила свою деятельность на территории России

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Компания HP досрочно завершила свою работу на территории России, обратил внимание Telegram-канал Mash. Кроме того, ликвидирован российский сайт разработчика — автоматически пользователей перенаправляют на казахский.

HP приостановил свою работу на территории России еще в феврале. При этом предполагалось, что операционная деятельность компании будет завершена в мае, однако система перестала работать уже в конце марта.

К настоящему моменту данный процесс (операционной деятельности. — NEWS.ru) завершен, и HP более не осуществляет деятельность в стране, — сказано на входе в Support Assistant.

Ранее стало известно, что бесконтактные платежи картами «Мир» через Samsung Pay перестанут работать на территории России. Ограничения начнут действовать с 3 апреля. Кроме того, добавленные ранее карты этой российской платежной системы будут удалены из приложения.

До этого Microsoft разослала российским компаниям письма, что закроет для них доступ к своим облачным продуктам. Аналогичное уведомление организации получили и от Amazon. Отмечается, что россияне потеряют доступ к таким облачным продуктам, как Power BI и Dynamics CRM. В Microsoft объяснили, что из-за санкций ЕС они не могут поставлять программное обеспечение организациям, зарегистрированным в России.