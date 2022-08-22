Компания Bosh решила продать два предприятия в России «Коммерсант»: Bosch ищет покупателя на свои российские заводы

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Немецкий производитель бытовой техники Bosh в настояее время находится в поиске покупателей на два своих завода в Россиию. Они расположены в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.Об этом собщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник на российскм рынке электроники.

Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС. В работающем состоянии они, по словам собеседника «Ъ», стоят €65—75 млн (3,8–4,4 млрд рублей по курсу ЦБ на 19 августа), — сообщает издание.

Эти предприятия не приносят прибыли компании, в связи с чем варианты их покупки рассматривали другие участники рынка, включая ритейлеров. По данным источников. среди возможных покупателей может оказаться китайская компания Midea, которая давно хочет локализоваться в России. Еще один китайский кандидат — компания Hisense.

Участники рынка полагают, что заводы могут стоить до 4,4 млрд рублей. Они считают наиболее вероятными покупателями китайских или турецких вендоров, — говорится в материале.

Всего Bosh располагает семью собственными производствами в России. Помимо двух производств стиральных машин и холодильников в Ленинградской области есть производства электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.

Ранее сообщалось. что американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes планирует до конца года продать свой российский бизнес местному руководству, к которому перейдут все текущие активы и обязательства. Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая бренд.