«Коммерсант» вывели из-под санкций

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Минфин США в рамках новых ограничений против России, в том числе против бизнесмена Алишера Усманова, введенных 12 апреля, вывел из-под санкций газету «Коммерсант». Американское ведомство специальной генеральной лицензией разрешило операции, необходимые для работы издательского дома, принадлежащего Усманову.

Документ дает зеленый свет на проведение сделок с издательским домом, «необходимых для деятельности газеты», если такие операции отдельно не запрещены другими документами, например, если в них не участвует ЦБ, Минфин РФ или Фонд национального благосостояния России.

Усманов приобрел «Коммерсант» у Бадри Патаркацишвили в 2006 году.

Под санкции США 12 апреля подпали вице-премьер Марат Хуснуллин, «Юнармия» и «МегаФон». Также в список вошли «Металлоинвест» и ЧВК «Патриот».

Помимо этого, Вашингтон ввел санкции в отношении ПО «Старт» — предприятия ядерного оружейного комплекса Росатома — и ряда компаний, контролируемых Алишером Усмановым.

Накануне санкции против России расширила Канада. Новые ограничительные меры коснулись 14 физических лиц и 34 организаций. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что очередные рестрикции в том числе вводятся в отношении лиц, связанных с ЧВК «Вагнер».