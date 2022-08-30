«Коммерсант» узнал о мошенниках, маскирующихся под ушедшие бренды «Коммерсант»: в России появились мошенники, маскирующиеся под ушедшие западные бренды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В интернете в пять раз увеличилось число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды. Это произошло на фоне массового ухода иностранных производителей и поставщиков из России. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов Group-IB.

По данным экспертов, в первом полугодии 2022 года количество сайтов, действующих под видом известных иностранных брендов, выросло на 579% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Для привлечения аудитории мошенники используют более 2,1 тысячи брендов и торговых марок из различных сфер.

Представители Group-IB также оценили ежемесячные потери пользователей, поверивших мошенникам. Ущерб достигает порядка $80 млн (5,9 млрд рублей).

Как объяснили специалисты, на этих сайтах гражданам предлагается заказать вещи, ныне недоступные в магазинах, или совершить покупку в AppStore. Предполагается, что в дальнейшем спрос на товары покинувших Россию компаний стабилизируется и пользователи смогут отличать добросовестных торговцев от мошенников.

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