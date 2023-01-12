«Коммерсант»: россияне стали реже покупать красную рыбу из-за роста цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа морепродуктов на Даниловском рынке в Москве

Резкий рост цен и сложности с импортом грозят снижением доли лососевых в структуре потребления рыбы в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА). Покупатели переключаются на более дешевые виды рыбы, на фоне чего может вырасти экспорт красной рыбы в Японию и Китай.

По данным НРА, в ближайшие годы потребление рыбы в России может сократиться на 5–7% на человека в год: в 2021 году потребление рыбы по Росстату снизилось на 2%, до 21,7 кг на человека в год. Снижение спроса связывают с ростом цен: по расчетам аналитиков, средняя цена лосося в 2022 году выросла на 25%, превысив 1000 рублей за килограмм.

Подорожание объясняется снижением вылова до 280 тысяч тонн против 539 тысяч тонн годом ранее, а также высокой зависимостью от импорта на фоне санкций: около 60% импорта лососевых и филе красной рыбы в РФ обеспечивали Чили и Фарерские острова. Между тем в рыбопромышленном холдинге «Восход» заявили, что ожидают роста добычи в 2023 году, что позволит насытить внутренний рынок продукцией по приемлемым ценам.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев заявил, что потребление рыбной продукции, особенно лососевых, снижается на протяжении последних трех лет. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что рыба продолжает дорожать во всем мире, поэтому с падением покупательной способности стоит ждать дальнейшего снижения спроса, тогда как доля экспорта в выручке рыбопромышленников будет расти.

Ранее организация «Экологическая безопасность» заявила, что популяция лососевых на Камчатке, где добывается 50% этой рыбы, находится под угрозой исчезновения из-за добытчиков драгметаллов, которые засоряют реки. Так, по их данным, действия компании «Корякгеолдобыча» привели к гибели рыбы в реке Вывенка, где ежегодно вылавливали до 12 тысяч тонн лосося.

Экологи обратились с заявлением в Росрыболовство, попросив подсчитать ущерб, который мог быть нанесен популяции лососевых от разработки месторождения россыпной платины Сейнав-Гальмоэнанского платиноносного горного узла с 2001 по 2021 годы. Претензии экологов основаны на исследовании географического факультета МГУ, специалисты которого пришли к выводу, что река Вывенка и ее притоки могли быть загрязнены из-за разработки месторождения россыпных драгметаллов.