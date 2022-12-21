«Коммерсант»: РФ перенимает военную практику, которую активно критиковала

Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия и Белоруссия перенимают практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере, которую активно критиковали, пишет газета «Коммерсант». Автор материала отметил, что Москва и Минск своим решением снабдить боевые самолеты Белоруссии модификациями, которые дают возможность использовать вооружение, снабжённое ядерным зарядом, якобы нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В качестве доказательства в статье сообщается, что российское руководство неоднократно заявляло о недопустимости подобных действий для США и их союзников по НАТО.

Российская Федерация критиковала Североатлантический альянс за то, что такие виды взаимодействия идут в разрез с ДНЯО, — сказано в публикации.

В российском МИД при этом заявили, что ядерное оружие Минску никто не передает, а речь идет лишь о придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие.

На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов «Искандер-М» двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется, — сказала изданию представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что Польша, которая входит в НАТО, уже заявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон после окончания холодной войны начал злоупотреблять собственным влиянием, переступать красные линии и фактически напрашиваться на самую трагическую развязку. Он добавил, что на сегодняшний день мир не находится в состоянии глобального конфликта, но если Вашингтон направит Москве сигнал о намерении «что-то предпринять с ядерным оружием», Штаты «фактически напросятся на Армагеддон».