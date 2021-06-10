«Коммерсант»: прокуратура нашла нарушения в отношении женщин в СИЗО

https://static.news.ru/photo/bb286496-791b-11ea-82e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову вынес заместитель генпрокурора Николай Винниченко. Причиной стали выявленные нарушения в условиях содержания женщин и детей в местах лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, прокуроры провели проверки в 35 регионах РФ. Их особо интересовали вопросы материально-бытового и медико-санитарного обеспечения женщин и несовершеннолетних в СИЗО, а также воспитательная работа с ними.

В результате было выявлено, что для данных категорий осуждённых не созданы в полном объёме бытовые условия, которые отвечали бы нормам гигиены, санитарии и пожарной безопасности.

В ведомстве отмечают, что не все камеры для женщин и детей оборудованы телевизорами и холодильниками. В частности, речь идёт о СИЗО столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана и ещё десяти регионов.

Кроме того, наблюдается нехватка в медико-санитарных частях помещений для надлежащего медико-санитарного обеспечения и оказания медпомощи, а также отсутствует необходимое оборудование в кабинетах врачей. Школьники-заключённые лишены доступа к дистанционному образованию.

Всего обнаружено более 800 нарушений. Выявлено 134 представления в адрес руководства СИЗО и территориальных управлений ФСИН. Подано более 20 протестов на незаконные нормативные правовые акты в изоляторах, возбуждено 33 производства об административных нарушениях.

В мае в России была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Она предполагает установить более гуманные условия для заключённых в СИЗО. В частности, предполагается создать камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями для женщин с детьми, обеспечить ежедневный душ для беременных и разрешить платные звонки детям в возрасте до 14 лет.

Ранее сообщалось, что осуждённый в Москве студент из США Рид госпитализирован в тяжёлом состоянии. Причиной стала коронавирусная инфекция.