«Коммерсант»: оправданного в убийстве сотрудников ФСБ будут судить снова

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Издание «Коммерсант» сообщает, что Южный окружной суд начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении младшего сержанта ВС РФ Игоря Судина, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия, убийстве двух человек и покушении на убийство еще одного. По данным издания, в ходе первого заседания судьи установили личность подсудимого, прокурор зачитал обвинительное заключения, также был определен порядок судебного следствия.

Согласно версии военного следствия СКР, которую приводит «Коммерсант», летом 2022 года Судин, служивший по контракту с 2015 года, находился в зоне проведения специальной военной операции и утром 17 июня вместе с сослуживцем покинул расположение воинской части, отправившись в находившийся тогда под контролем российских сил Херсон. По информации издания, приятели выпивали в одном из уличных кафе, когда туда приехали сотрудники ФСБ России Якубинский, Привалов и Бородин. «Коммерсант» указывает, что силовики обратили внимание на контрактников и сделали замечание Обухову за то, что его автомат оставлен на полу без присмотра, после чего началась словесная перепалка.

Как следует из материала издания, в ходе конфликта Обухов достал пистолет и совершил несколько выстрелов под ноги сотрудникам ФСБ, ударил их. Якубинский попытался обезоружить Обухова. В материалах дела написано, что в результате находившийся рядом с автоматом Судин по меньшей мере четыре раза выстрелил в Якубинского, ранения в грудь, живот и бедро оказались смертельными. Также он, согласно данным «Коммерсанта», выстрелил в Бородина, попав тому в шею, но силовик сумел спрятаться за фонтаном и в результате выжил.

После этого, пишет издание, представитель ФСБ Привалов из пистолета открыл огонь по Обухову, а Судин открыл огонь по Привалову. Оба раненых скончались на месте. Сам Судин виновным себя не признает.

В первый раз суд по данному уголовному делу прошел весной 2023 года с участием присяжных, четверо из которых решили, что само событие преступления отсутствовало и в результате Судин был оправдан. После этого прокуратура и родственники погибших обжаловали такое решение.

Ранее сообщалось, что участнику СВО, обвиняемому в убийстве своего сослуживца, вынесли первый оправдательный приговор. Присяжные Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно признали уроженца Чеченской республики Зайнди Такаева невиновным в убийстве дагестанского контрактника Магомеда Шахбанова.