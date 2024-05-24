«Коммерсант»: генерала Попова подготовили к освобождению из СИЗО

Защита обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обжаловала арест экс-военачальника, сообщает газета «Коммерсант». Адвокат офицера Сергей Буйновский отметил, что оснований для ареста генерала у следствия нет, поскольку Попов своевременно ходил на допросы, не пытался оказывать влияния на свидетелей по делу, а его загранпаспорт находится в Минобороны РФ, что лишает его возможности скрыться на границей.

Между там и само следствие решило обратиться в тот же 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об изменении Ивану Попову меры пресечения на домашний арест, — пишет газета.

2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу адвокатов Попова на его арест, который состоялся 17 мая по ходатайству следственных органов, сегодня, 24 мая. По версии следствия, военачальник причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей, который закупался военно-гражданской администрацией Запорожской области для оборудования дополнительных сооружения на линии фронта.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков написал, что бывший командующий 58-й армией Южного военного округа является «не вором», а солдатом. Он уточнил, что никогда не замечал у офицера «коммерческого движения».

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что обвинения против бывшего командующего 58-й армией в мошенничестве похожи на фейк. По его словам, Попова лично он не знает, но считает, что в деле нужно разбираться. Также он отметил, что генерал «лучше всех действовал в начальной стадии СВО» и ушел на повышение.