«Коммерсант»: ЦБ подготовит списков сотрудников банков на бронь

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России запросил у крупных кредитных компаний списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, но претендуют на бронь. В подобный список можно включить не более 30% персонала организации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на шесть источников.

По информации издания, запросы на предоставление списков получили все системно значимые банки — порядка ста кредитных организаций и банковских групп. Списки необходимо было направить в ЦБ 28 сентября. По информации собеседников издания, основными критериями для включения в список были наличие высшего образования и критическая важность работы сотрудника. Отдельного перечня вакансий для отсрочки не предлагалось.

Аналогичные списки, по словам источников, составлялись и в страховых компаниях.

При этом в список можно было вписать не более 30% всего персонала компании. Сообщается, что в каждом из пяти крупнейших банков РФ под мобилизацию формально попадают не менее одной тысячи сотрудников.

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