«Комментатор с большой буквы»: Сафонов назвал Уткина неординарным человеком Агент Сафонов назвал Уткина комментатором с большой буквы

Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Василий Уткин

Комментатор Василий Уткин был неординарным человеком и не входил в определенные рамки, рассказал NEWS.ru футбольный агент Алексей Сафонов. По его словам, Уткин был умным, начитанным и здравым человеком, а его программу «Футбольный клуб» он назвал классикой.

Мне нравились его репортажи. Он был нестандартным, и, слава богу, таким независимым и остался. На «Матч ТВ» не вписался в какую-то конъюнктуру. Никогда не стеснялся кого-то прибить, а кого-то, наоборот, приободрить. Очень жаль. 52 года, еще мог творить и творить. Для меня он журналист и комментатор с большой буквы. Земля ему пухом, — заявил Сафонов.

Известный российский комментатор скончался в 52 года 19 марта. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что у журналиста возникли проблемы с сердцем. Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». В 2004 и 2005 годах получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».

Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной смерти Василия Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии. Как пишет Baza, журналиста экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве, но спасти не смогли.