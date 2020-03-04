Комитет Госдумы закончил работу над поправками в Конституцию РФ и рекомендовал принять законопроект во втором чтении. Об этом
Мы завершили сегодня работу над поправками в Конституцию РФ. Сейчас публичная стадия закончилась. Нам надо поправки между собой увязать, что называется, расставить запятые и представить текст на рассмотрение Госдумы во втором чтении 10 марта, — привели слова главы комитета Павла Крашенинникова в газете.
Издание отмечает, что объём основного закона увеличился больше, чем на половину. Комитет рассмотрел приблизительно 390 изменений. На последнем этапе — 87 поправок.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что социальные поправки к Конституции поддерживают более 90% россиян, так как они соответствуют системе ценностей общества.
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