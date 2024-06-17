В Госдуме одобрили законопроект о донастройке налоговой системы Комитет ГД одобрил законопроект о повышении налога на прибыль до 25%

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Комитет ГД по бюджету и налогам дал нижней палате парламента рекомендацию принять в первом чтении направленные на донастройку налоговой системы поправки в Налоговый кодекс РФ, передает ТАСС. Инициатива предусматривает повышение налога на прибыль организаций до 25%. Госдума планирует рассмотреть законопроект 20 июня.

В условиях санкционного давления на экономику страны и в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки предлагается увеличить общую налоговую ставку по налогу на прибыль организаций до 25%, сохранив действующие преференциальные механизмы, — сказано в сопроводительных материалах.

Инициатива также подразумевает федеральный инвестиционный налоговый вычет, который позволяет сократить подлежащую зачислению в бюджет сумму налога на прибыль на произведенные в рамках включенных в перечень инвестиционных проектов капитальные расходы. Кроме того, для создания дополнительных стимулов инновационной деятельности предлагается в рамках налога на прибыль увеличить повышающие коэффициенты в отношении затрат на опытно-конструкторские разработки и научные исследования.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о возможном введении федерального налогового вычета и налогового вычета для групп компаний. По словам главы государства, нововведения планируются в рамках перестройки налоговой системы. Целью нововведения является стимулирование инвестиций в стране. Кроме того, донастройка налоговой системы необходима для достижения большей социальной справедливости и сокращения неравенства между гражданами РФ.